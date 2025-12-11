L’ouvrage du général Vo Nguyên Giap, Diên Biên Phu, est sorti en arabe

Les Éditions Politique nationale - Vérité ont publié une nouvelle édition vietnamienne de l’ouvrage du général Vo Nguyên Giap, Diên Biên Phu , et a simultanément lancé une version arabe aux Éditions Light Books.

>> Le général Vo Nguyên Giap dans le cœur des amis internationaux

>> Symposium "Vo Nguyên Giap, stratège militaire et homme de culturelle"

>> Le président sud-africain rend hommage au général Vo Nguyên Giap à Hanoï

Photo : QDND/CVN

Ce livre, qui rassemble les essais, analyses et mémoires du général Vo Nguyên Giap, détaille la stratégie, l’organisation des forces et les trois principales offensives de la campagne historique de Diên Biên Phu de 1954.

Cette nouvelle édition comprend d’importantes mises à jour et l’ajout de documents inédits, garantissant ainsi l’exactitude historique de l’héritage du général légendaire du Vietnam.

L’ouvrage est divisé en quatre parties principales : "Lettre du président Hô Chi Minh au front de Diên Biên Phu", "Diên Biên Phu", "Articles sur Diên Biên Phu" et une annexe contenant les ordres de bataille, des rapports sur la situation des forces ennemies et alliées, ainsi que d’autres documents clés.

La traduction arabe a été réalisée par une équipe de l’Université nationale de Hanoï, composée de professeurs du département de langue et de culture arabes de l’Université de langues et d’études internationales de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie vietnamienne de diffusion de son histoire à l’international, notamment auprès des pays arabes avec lesquels le Vietnam entretient des liens d’amitié et de coopération étroits.

La version arabe de "Diên Biên Phu" offre aux lecteurs arabophones l’opportunité de découvrir l’une des plus importantes victoires militaires du XXᵉ siècle. Elle ouvre également de nouvelles perspectives pour l’étude de la guerre de libération nationale, de la stratégie militaire et de l’esprit pacifiste du Vietnam.

Avec sa réédition vietnamienne et sa traduction arabe, le livre renforce non seulement la perception mondiale du Vietnam comme un pays résilient, innovant et humaniste, mais transmet également un message d’unité, d’autonomie et d’amour de la patrie dans le processus de construction et de développement de la nation.

VNA/CVN