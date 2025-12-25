Russie : deux morts dans l'incendie d'un immeuble dans l'est de Moscou

Deux personnes ont péri dans l'incendie d'un immeuble dans l'est de Moscou, ont rapporté mercredi 24 décembre les médias locaux.

L'incendie s'est déclaré mercredi 24 décembre dans un appartement d'un immeuble de plusieurs étages situé rue Khabarovskaya, a indiqué l'agence de presse TASS, citant les services d'urgence, sans préciser les causes de l'incendie. Les services d'urgence et les forces de l'ordre ont été déployés sur place.

AFP/VNA/CVN