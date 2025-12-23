Mexique : cinq morts dans l'accident d'un avion de la marine au large du Texas

Cinq personnes ont été tuées lundi 22 décembre après l'accident d'un avion de la marine mexicaine près de Galveston, au large des côtes du Texas, alors qu'il effectuait une mission de transfert médical, selon le secrétariat de la marine mexicaine. Le secrétariat a déclaré qu'il y avait huit personnes à bord, dont cinq ont été tuées et deux autres secourues, ajoutant que les recherches pour retrouver la dernière personne encore manquante sont en train de se poursuivre. L'appareil était en train d'effectuer une mission humanitaire de transfert médical en collaboration avec une fondation mexicaine lorsque l'accident s'est produit alors qu'il approchait de Galveston pour atterrir, selon le communiqué. Le ministère a ajouté qu'il coopère avec les services compétents pour enquêter et déterminer les causes de l'accident.

Xinhua/VNA/CVN