Sénégal : ouverture du sommet MSGBC Oil, Gas & Power 2025

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a lancé mardi 9 décembre à Dakar le sommet MSGBC Oil, Gas & Power 2025, placé sous le thème "Énergie, pétrole et mines en Afrique : synergie pour un développement économique inclusif".

>> Sénégal : près de 55.600 personnes impactées par les crues

>> Sénégal : les députés débattent de la révision de la loi d'amnistie

>> Le Sénégal prend des mesures contre le Mpox après un cas détecté à Dakar

Des représentants de ministères en charge des secteurs énergétiques de la Mauritanie, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée et du Sénégal, ainsi que des partenaires stratégiques, des experts et divers acteurs évoluant dans le secteur de l'énergie prennent part au forum.

S'exprimant à l'ouverture de la rencontre, M. Faye a appelé ses pairs africains à associer leurs politiques en vue de bâtir une "autonomie énergétique africaine fondée sur la coopération et la confiance".

Il a invité les "gouvernements, entreprises, institutions, investisseurs à s'engager ensemble pour connecter l'ensemble des réseaux dans une dynamique juste et équitable", estimant que "l'avenir repose sur des alliances stratégiques, favorisant la réassociation du gaz au solaire, du pétrole à l'hydrogène et même au nucléaire pour une stabilité énergétique garantie".

"C'est par cette complémentarité que nous pourrons asseoir durablement une souveraineté énergétique africaine au service de la prospérité de nos peuples et de la stabilité de notre continent'", a-t-il souligné.

Xinhua/VNA/CVN