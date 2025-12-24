Singapour renforce la sécurité avant Noël

La police de Singapour a annoncé un renforcement des mesures de sécurité sur Orchard Road, la principale artère commerçante de la cité-État, en raison de l'affluence attendue de résidents et de visiteurs la veille et le jour de Noël.

Selon un communiqué de la police de Singapour, à partir du soir du 24 décembre, un dispositif policier renforcé sera déployé afin de gérer les flux de personnes sur les quelque 1,2 kilomètre d'Orchard Road. Des barrières de contrôle des foules et une signalétique directionnelle seront installées, et les patrouilles seront intensifiées pour garantir la sécurité et l'ordre publics. Des contrôles de sacs et d'effets personnels pourront être effectués si nécessaire, et le public est invité à coopérer. Certaines routes avoisinantes seront également fermées à la circulation aux heures de pointe. De plus, certaines entrées et sorties de la station de métro Orchard Road pourraient être temporairement fermées afin de réguler l'affluence. Les autorités conseillent aux usagers d'utiliser la station de métro Somerset, située à proximité, ou d'autres transports en commun pour minimiser le temps d'attente et les embouteillages.

VNA/CVN