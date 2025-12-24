Indonésie - États-Unis : un accord sur les exemptions tarifaires pour l'huile de palme et le café

Le ministre indonésien de l'Économie, Airlangga Hartarto, a déclaré aux médias locaux, après sa rencontre avec le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, à Washington le 22 décembre, que les États-Unis souhaitaient accéder aux ressources minérales critiques de l'Indonésie et avaient accepté d'accorder des exemptions tarifaires à son huile de palme, son thé et son café. L'Indonésie est le premier producteur et exportateur mondial d'huile de palme et un important fournisseur mondial de café robusta. Selon Airlangga Hartarto, tous les points essentiels ont été résolus et le dernier cycle de négociations s'est bien déroulé. L'essentiel, bien sûr, est d'assurer un accès équilibré au marché américain pour les produits américains et, simultanément, un accès au marché américain pour l'Indonésie, a-t-il déclaré.

VNA/CVN