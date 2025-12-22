Espagne : Pedro Sanchez remanie légèrement son gouvernement

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a légèrement remanié lundi 22 décembre son gouvernement au lendemain de la défaite de son parti aux élections dans la région d'Estrémadure, où la droite a gagné et l'extrême droite a réalisé des avancées significatives.

Il a nommé à l'Education et aux Sports la géographe et historienne Milagros Tolon, ancienne maire de Tolède (Centre) et, jusqu'à présent, déléguée du gouvernement espagnol dans la région de Castille-La Manche. La nouvelle porte-parole du gouvernement est Elma Saiz, actuelle ministre de la Sécurité sociale et des Migrations. Enfin, Pilar Alegria, qui jusqu'à la semaine dernière exerçait les fonctions de ministre de l'Éducation et de porte-parole du gouvernement, a quitté le cabinet pour être candidate aux élections dans la région d'Aragon, qui se tiendront en février.

