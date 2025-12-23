Le Tchad entend poursuivre les auteurs de fausses informations menaçant la sécurité nationale

>> Tchad : plus de 110 décès liés au choléra dans l'Est du pays

>> L'ONU alloue un million de dollars à la lutte d'urgence contre l'épidémie de choléra au Tchad

Des investigations sont en cours pour établir I'implication des acteurs agissant à la solde d'officines étrangères, recourant aux "fake news" comme instrument de guerre psychologique, souligne le document. Ces agissements, susceptibles de caractériser des infractions visées par le Code pénal et par les dispositions relatives à la sécurité nationale, ont pour objet de "porter atteinte à l'unité nationale, à la cohésion sociale et à la stabilité de I'État, et visent notamment à déstabiliser les institutions républicaines et l'ordre constitutionnel", selon le communiqué. La présidence appelle les citoyens à faire preuve de vigilance, de discernement et de responsabilité. Le pays s'engage à identifier, à poursuivre et à déférer devant les juridictions compétentes toute personne physique ou morale impliquée dans la production, la diffusion, le relais ou la promotion de ces campagnes de désinformation visant à semer la psychose, note le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN