Sénégal : 112 migrants clandestins interceptés au large de Dakar

La gendarmerie sénégalaise a annoncé, mercredi 17 septembre dans un communiqué, avoir intercepté, la veille, 112 candidats à l'émigration irrégulière qui se trouvaient à bord d'une pirogue au large de Dakar.

"Les migrants, partis depuis la République de Gambie, étaient visiblement affaiblis, affamés et épuisés", souligne le communiqué, précisant que les migrants étaient composés de 17 Maliens, de 33 Sénégalais et de 62 Gambiens. En dehors de ses passagers, la pirogue contenait huit bidons de 20 litres d'essence, a ajouté la même source.

Xinhua/VNA/CVN