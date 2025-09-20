Un Festival du pho se tiendra pour la première fois à Singapour en octobre

Dans l’après-midi du 19 septembre à Hô Chi Minh-Ville, le comité d’organisation du Festival du pho du Vietnam a tenu une conférence de presse pour présenter l’édition 2025 qui se tiendra à Singapour.

Photo : Tân Dat/CVN

Ce sera la première fois que le pho vietnamien sera au cœur d'un festival à Singapour, ouvrant ainsi la voie à la promotion de la culture, de la gastronomie et des échanges commerciaux entre les deux pays.

Prévu les 18 et 19 octobre à Our Tampines Hub, le festival sera placé sous l’égide de l’ambassade du Vietnam à Singapour, du journal Tuôi Tre (Jeunesse) et du groupe Saigontourist, en collaboration avec le Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville et le Comité de liaison des Vietnamiens à Singapour, sous la direction du ministère des Affaires étrangères et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. L’événement s’inscrit dans le contexte du renforcement du partenariat stratégique global Vietnam-Singapour, confirmant son importance et sa portée symbolique.

Ambassadeur culturel du Vietnam

S’exprimant lors de la conférence de presse, Lê Thê Chu, rédacteur en chef du journal Tuôi Tre, a déclaré qu’avec le message "Pho - Savourer ensemble, grandir ensemble" (Enjoying together, growing together), le festival souhaite transmettre le désir de se connecter, de partager et de se développer en commun, en invitant les amis internationaux à déguster le pho, icône culinaire du Vietnam classée par CNN parmi les 50 plats incontournables du monde.

"Aujourd’hui, le +pho+ n’est pas seulement un plat traditionnel, c'est aussi un véritable ambassadeur culturel du Vietnam. Chaque bol de +pho+ raconte une histoire de culture et d’humanité, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans le tourisme, le commerce et l’investissement", a-t-il souligné.

Photo : Tân Dat/CVN

Selon Nguyên Nguyên Phuong, directeur adjoint du Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, Singapour est un marché dynamique et prometteur. Le Festival du pho 2025 sera donc une opportunité de promouvoir les investissements et les échanges commerciaux. Outre les entreprises spécialisées dans le pho, les organisateurs inviteront également des producteurs de riz et d’épices afin de présenter le riche écosystème culinaire vietnamien.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a déclaré (en ligne) que la communauté vietnamienne de plus de 33.000 personnes à Singapour et ses nombreux amis internationaux attendent avec impatience cet événement. Avec une population de 6 millions d’habitants et 17 millions de visiteurs internationaux par an, Singapour offre une plateforme idéale pour promouvoir le pho vietnamien dans la région et à l’international.

Nguyên Tiên Dat, directeur général du SECC - Saigontourist Group et coprésident du comité d’organisation, a rappelé que le Festival du pho a déjà rencontré un grand succès au Japon (2023) et en République de Corée (2024). Fort de ces expériences, l’édition 2025 à Singapour vise à promouvoir encore davantage l’image de marque nationale et à renforcer les relations économiques, culturelles et touristiques entre les deux pays.

Photo : BTC/CVN

"Nous proposeront non seulement le +pho+ traditionnel, mais aussi de nouvelles variantes, comme le +pho++ au jarret de bœuf ou le +pho+ au ginseng de Ngoc Linh. Chaque bol sera comme une invitation pour les Singapouriens à venir découvrir le Vietnam", a-t-il ajouté.

Le comité d’organisation veillera à respecter scrupuleusement les normes sanitaires strictes de Singapour. Les chefs participants ont suivi des formations certifiées conformes à la réglementation locale. "C'est à la fois un défi et une opportunité d’affirmer la qualité et le professionnalisme de la cuisine vietnamienne sur la scène internationale", a précisé Nguyên Tiên Dat.

Une kyrielle d’activités

Photo : SG/CVN

Le Festival du pho 2025 offrira aux Singapouriens et aux amis internationaux l’occasion de découvrir la quintessence culinaire du Vietnam, un pays accueillant, riche en traditions et dynamique. Outre la dégustation du pho préparé par les meilleurs chefs vietnamiens, le festival proposera aussi de nombreux autres plats traditionnels réalisés par les chefs 5 étoiles de Saigontourist Group, créant une véritable symphonie culinaire.

Participeront notamment des chefs des hôtels de luxe Rex Saigon, Majestic Saigon, Grand Saigon, Caravelle Saigon, du Pho Thu Duc Golf Restaurant (Vietnam Golf & Country Club), ainsi que des enseignes réputées telles que Pho Thin Bo Hô, Pho Ta, Pho Phu Gia, Pho Vuong et Pho Ba Ban.

Parallèlement, des expositions présenteront l’histoire et les caractéristiques du pho, ainsi que des images, produits et destinations touristiques emblématiques du Vietnam. Les visiteurs pourront également essayer l’áo dài, l’áo bà ba et le chapeau conique, tout en découvrant l’artisanat traditionnel et les spécialités régionales.

Photo : Tân Dat/CVN

Le programme sera agrémenté de spectacles d’instruments traditionnels vietnamiens (cithare, flûte de bambou, tambour de festival), mais aussi de performances modernes et de numéros singapouriens, illustrant un dialogue artistique et culturel riche.

En marge du festival, le Forum Vietnam - Singapour pour la promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme 2025 se tiendra le 18 octobre, juste après la cérémonie d’ouverture. Il devrait réunir environ 150 entreprises des deux pays. Les discussions porteront sur la transformation et la logistique verte, le tourisme et les services aériens, l’exportation de produits agricoles vietnamiens, la transformation numérique et le e-commerce. Un programme de Business Matching facilitera la mise en relation des entreprises.

Photo : Tân Dat/CVN

Concours des meilleurs cuisiniers de pho

Lors de la conférence de presse, les lauréats du Concours des meilleurs cuisiniers de pho 2025 ont également été annoncés. Lancé le 16 juin par le journal Tuôi Tre et l’Association vietnamienne de la culture culinaire, le concours a sélectionné 28 candidats venus de tout le pays pour la finale, prévue le 18 octobre au soir à Singapour.

Le jury, composé d’experts culinaires renommés tels que l’artisane Pham Anh Tuyêt, l’artisane Bùi Thi Suong et Dô Nguyên Hoàng Long, vice-président de l’Association vietnamienne des jeunes chefs, décernera les prix. Cinq chefs ayant remporté l’Étoile d’anis dorée (Golden Star Anise Award) seront honorés et rejoindront l’équipe officielle des représentants du Vietnam au festival.

Texte et photos : Tân Dat/CVN