Repositionner l’inspection, la surveillance et la discipline du Parti

La conférence sur la diffusion et la mise en œuvre de la résolution du 2 e plénum du Comité central du Parti, tenue lundi 13 avril à Hanoï, a souligné l’importance de la rénovation et de l’amélioration de l’efficacité de l’inspection, de la surveillance et de la discipline du Parti, prévues dans la résolution N°05 et le règlement N°21 du Comité central du Parti.

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La résolution N°05-NQ/TW du 7 avril 2026 et le règlement N°21-QD/TW du 11 avril 2026 revêtent une importance capitale pour "positionner" le rôle du travail d’inspection, de surveillance et de discipline du Parti, a déclaré le membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission de l’inspection du Comité central du Parti, Trân Sy Thanh.

Photo : VNA/CVN

Il a mis en avant les nouveautés de ces textes, notamment l’inspection et la surveillance en tant qu’une méthode et une fonction de premier plan et un mécanisme de remodelage et d’amélioration de la capacité de direction, de gouvernance du Parti et de contrôle du pouvoir, ainsi qu’un facteur garantissant la mise en œuvre sérieuse et efficace des politiques du Parti et une tâche régulière et continue de l’ensemble du Parti, de chaque comité du Parti, de chaque organisation du Parti et de chaque commission de l’inspection.

La nouvelle résolution définit les objectifs de l’inspection et de la surveillance, notamment l’élévation de la qualité, de l’efficacité et de l’efficience du travail d’inspection et de surveillance en lien avec le contrôle du pouvoir ; la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage, la négativité, les intérêts de groupe, la déchéance idéologique, politique et morale, l’"auto-évolution" et l’"auto-transformation" au sein du Parti, contribuant à l’édification et au remodelage du Parti et du système politique pour les rendre sains et puissants, a-t-il indiqué.

Elle a identifié six tâches et solutions clés pour la période à venir, à savoir créer un changement vigoureux dans la prise de conscience et la responsabilisation des comités, des organisations et des membres du Parti en matière d’inspection, de surveillance, et de discipline ; élever la qualité de la recherche théorique et de la synthèse de la pratique ; perfectionner le règlement du Parti relatif à l’inspection, à la surveillance et à la discipline ; innover dans les mentalités et les méthodes d’inspection et de surveillance, en associant l’inspection et la surveillance aux méthodes de contrôle du pouvoir afin de garantir le maintien de la discipline et de l’ordre au sein du Parti.

Trân Sy Thanh a souligné la nécessité de promouvoir et de renforcer activement le rôle des cellules du Parti et la responsabilité des membres du Parti dans la surveillance des organisations du Parti, dans l’esprit selon lequel « l’ensemble du Parti s’engage dans le travail d’inspection et de surveillance».

Il a également fait savoir que le règlement n°21-QD/TW qui remplace le règlement n°296-QD/TW du 30 mai 2025 comprend 7 chapitres et 35 articles, et reprend essentiellement le contenu du règlement n°296-QD/TW tout en assurant la cohérence et l’uniformité avec la résolution du XIVe Congrès national du Parti, les nouveaux règlements du Comité central et les lois de l’État.

Le nouveau règlement contient cinq nouveaux points importants, en premier lieu les compléments et précisions apportées aux responsabilités des comités et organisations du Parti concernant le Règlement relatif à la coordination entre les commissions de l’inspection et la police, l’armée, les organes d’inspection, l’Audit d’État, le parquet, les tribunaux populaires de même niveau et les autres organisations, agences et unités compétentes du Parti afin de faciliter la coordination des commissions de l’inspection dans l’exécution de ses missions d’inspection et de surveillance.

Il complète également les principes d’organisation, les missions et les attributions des commissions de l’inspection de tous les échelons ; de décentraliser et d’accroître l’autorité de la Commission de l’inspection du Comité central du Parti en matière de sanction disciplinaire des membres du Parti qui enfreignent le règlement ; et les principes et contenus du traitement des dénonciations en fonction de la situation pratique.

Photo : VNA/CVN

Trân Sy Thanh a indiqué que le Politburo est l’instance de dernier ressort pour statuer sur les recours contre les mesures disciplinaires, telles que l’exclusion du Parti, décidée par la Commission de l’inspection du Comité central du Parti. Le Comité central du Parti est l’instance de dernier ressort pour statuer sur les recours contre les mesures disciplinaires décidées par le Secrétariat et le Politburo.

L’inspection et la surveillance devraient être fortement axées sur la prévention précoce et proactive ; le contrôle du pouvoir pendant le processus opérationnel ; la détection des risques avant que des infractions ne surviennent ; le développement, l’ajustement et la mise à jour proactifs des programmes et des plans d’inspection et de surveillance en fonction de la situation réelle ; l’association étroite de l’inspection et du traitement des infractions avec l’identification, la protection et la promotion des facteurs positifs ; et la lutte résolue contre tout cas d’évitement et de renvoi de responsabilité, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN