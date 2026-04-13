Renforcer le travail politique et idéologique au sein du Parti

Dans le cadre de la conférence nationale consacrée à l'étude et à la mise en œuvre de la Résolution du 2 e plénum du Comité central (CC) du Parti, l'exposé "Contenus fondamentaux du Règlement relatif au travail politique et idéologique au sein du Parti" a été présenté, le 13 avril à Hanoï, par Trinh Van Quyêt, membre du Bureau politique, secrétaire du CC et chef de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti communiste du Vietnam (PCV).

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Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Adopté le 8 avril 2026, le Règlement n°19-QĐ/TW marque une étape inédite en ce qu’il constitue le premier cadre normatif global et structuré consacré au travail politique et idéologique au sein du Parti. Il reflète une avancée notable dans la pensée théorique et traduit une forte détermination politique en matière de construction et de consolidation du Parti, ainsi que de renforcement de sa capacité dirigeante et de sa combativité.

Ce texte s’inscrit dans la continuité des orientations du XIVe Congrès national du Parti, tout en répondant aux exigences accrues imposées par un environnement international et national en mutation rapide, complexe et imprévisible. Il vise à élever le niveau du travail politique et idéologique, à préserver l’unité de pensée et d’action au sein du Parti, à consolider la confiance du peuple et à favoriser un consensus social propice au développement national.

Selon le responsable, l’adoption de ce règlement répond à une nécessité objective et urgente, avec une portée stratégique à long terme. Il opère un passage significatif d’une logique d’orientation à une logique d’obligation, en instaurant des principes, des contenus, des responsabilités et des mécanismes de contrôle clairement définis, tout en permettant une évaluation concrète et mesurable de l’efficacité de ce travail.

Photos : Phuong Hoa/VNA/CVN

Structuré en cinq chapitres et seize articles, le règlement introduit une approche de gouvernance moderne du travail politique et idéologique, reposant sur des objectifs, des critères d’évaluation et des mécanismes de contrôle précis. Il s’applique à l’ensemble des organisations du Parti et à tous les membres, sans exception.

L’objectif central est de bâtir un Parti fort sur les plans politique, idéologique, moral et organisationnel, tout en renforçant la capacité d’adaptation des cadres et des militants face aux défis contemporains. Le texte insiste notamment sur la prévention et la lutte contre les dérives idéologiques, les comportements déviants et les phénomènes d’"auto-évolution" ou d’"auto-transformation".

Le règlement met également en avant les principes fondamentaux, notamment la constance idéologique conjuguée à l’innovation, et souligne l’importance des "quatre constantes" : fidélité au marxisme-léninisme et à la pensée de Hô Chi Minh, à l’objectif d’indépendance nationale et de socialisme, à la ligne de rénovation du Parti, ainsi qu’aux principes organisationnels du Parti.

Par ailleurs, il élargit le champ du travail idéologique, en passant d’une communication unidirectionnelle à une approche de gouvernance et d’orientation des perceptions dans l’environnement numérique. Il encourage l’utilisation accrue des technologies modernes, notamment la transformation numérique et les données massives, afin d’anticiper, d’analyser et d’orienter l’opinion publique, y compris sur les plateformes en ligne.

Trinh Van Quyêt a souligné que la clé du succès réside dans la mise en œuvre effective du règlement, considérée comme un test déterminant de la volonté politique. Celle-ci doit être conduite avec célérité, rigueur et pragmatisme, en privilégiant les résultats concrets et les changements tangibles dans les comportements et les pratiques.

En outre, le règlement prévoit un renforcement des activités de contrôle, d’inspection et de sanction, appliquées de manière stricte, sans exception, tout en valorisant les initiatives exemplaires. Il appelle également à une modernisation des méthodes de travail, notamment par le recours accru aux technologies numériques et à l’intelligence artificielle.

Enfin, il insiste sur la nécessité d’élaborer des critères d’évaluation précis, quantifiables et scientifiquement fondés, permettant de mesurer de manière objective l’évolution des perceptions, des attitudes et des actions au sein du Parti.

Il a affirmé que ce règlement contribuera à des avancées significatives dans le travail politique et idéologique, renforçant ainsi la solidité du Parti et sa capacité à répondre aux exigences du développement national dans une nouvelle ère.

VNA/CVN