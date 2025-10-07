Le ministère de l’Intérieur prévoit une hausse de 7,2% du salaire minimum régional

Le ministère de l’Intérieur a proposé une augmentation de 7,2% du salaire minimum mensuel, soit l’équivalent de 250.000 à 350.000 dôngs de plus par rapport aux taux actuels, dans le cadre d’un projet de décret sur le salaire minimum.

Photo : VNA/CVN

Selon cette proposition, les nouveaux salaires minimums mensuels pour chaque région seraient : 5,31 millions de dôngs pour la Région I, 4,73 millions de dôngs pour la Région II, 4,14 millions de dôngs pour la Région III et 3,7 millions de dôngs pour la Région IV.

Selon l’étude d’impact du ministère, cette augmentation porterait le salaire minimum mensuel à environ 0,6% au-dessus du niveau de vie minimum estimé jusqu’à fin 2026. Elle intègre également une partie de l’indice des prix à la consommation (IPC) projeté pour 2026, afin que les travailleurs bénéficient de l’ajustement dès le début de l’année.

Le plan tient compte du contexte économique et social plus large, ainsi que des coûts des entreprises. En moyenne, les coûts de production devraient augmenter de 0,5 à 0,6%, avec des hausses plus importantes dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre tels que le textile et la chaussure (environ 1,1 à 1,2%).

Le ministère souligne que l’ajustement vise à concilier les intérêts des travailleurs et des entreprises. La plupart des entreprises versent déjà un salaire supérieur au salaire minimum proposé ; le principal impact serait donc une hausse des cotisations d’assurance obligatoire. Pour les travailleurs à bas salaire dont les revenus sont actuellement inférieurs au nouveau seuil, les salaires devraient être augmentés en conséquence.

Le Vietnam a introduit un salaire minimum horaire pour la première fois en 2022 (par le décret N°38/2022/ND). Ce salaire est calculé en convertissant le salaire minimum mensuel en un taux horaire basé sur les horaires de travail standard définis dans le Code du travail.

Si le gouvernement approuve l’augmentation salariale mensuelle de 7,2% à compter de 2026, le salaire minimum horaire sera également révisé. Le ministère a proposé les taux horaires suivants : 25.500 dôngs pour la Région I, 22.700 dôngs pour la Région II, 20.000 dôngs pour la Région III et 17.800 dôngs pour la Région IV.

Le salaire minimum horaire est uniquement destiné à servir de base de négociation pour le salaire horaire. Actuellement, ces chiffres correspondent approximativement aux salaires les plus bas déjà versés pour le travail à temps partiel ou occasionnel. La plupart des entreprises payant à ces taux ou au-dessus, cet ajustement ne devrait pas avoir d’impact significatif sur leurs coûts ni sur leur capacité d’embauche.

L’application du salaire horaire minimum révisé devrait contribuer à améliorer le niveau de vie des travailleurs et offrir une meilleure protection aux personnes occupant des emplois flexibles ou à temps partiel. Le taux horaire étant calculé à partir du salaire minimum mensuel, il ne devrait pas perturber les contrats de travail existants ni encourager le passage d’un salaire mensuel à un salaire horaire, et inversement.

Actuellement, la répartition régionale du salaire minimum couvre 3.321 localités : la Région I s’applique à 439 zones (13,2%), la Région II à 428 zones (12,9%), la Région III à 806 zones (24,3%) et la Région IV à 1.648 zones (49,6%).

VNA/CVN