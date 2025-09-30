Le ministère de l’Intérieur propose une hausse de 7% du salaire minimum régional dès 2026

Le ministère de l’Intérieur a proposé une augmentation de 7% du salaire minimum régional, applicable à compter du 1 er janvier 2026, dans une proposition soumise au gouvernement.

>> En 2024, le salaire minimum régional sera ajusté

>> Le Conseil national des salaires propose une augmentation du salaire minimum régional à 6%

>> Le gouvernement examine une hausse de 6% du salaire minimum régional dès juillet

Photo : VNA/CVN

Le salaire minimum régional pourrait augmenter de 250.000 à 350.000 dôngs (9 à 15 dollars), selon les régions, si le gouvernement l’approuve.

Le salaire minimum est le salaire le plus bas que les employeurs sont légalement tenus de verser pour des emplois simples dans des conditions de travail normales. Son objectif est de garantir que les travailleurs puissent subvenir à leurs besoins vitaux les plus élémentaires.

Sur la base de ces taux minima, employeurs et employés peuvent négocier les salaires mensuels réels, qui ne doivent pas être inférieurs au salaire minimum prescrit pour chaque région.

À compter du 1er juillet 2025, le salaire minimum régional vietnamien s’appliquera à 34 provinces et villes administrées par le gouvernement central, suite à la restructuration des unités administratives locales.

Le 25 juillet, le Conseil national des salaires a présenté au gouvernement une proposition visant à augmenter le salaire minimum régional de 7,2% à compter du 1er janvier 2026.

Le Vietnam fixe des salaires minimums mensuels dans quatre régions, reflétant les différences de niveau de vie locales :

La région 1 couvre les zones les plus développées et urbanisées, abritant des pôles industriels et commerciaux clés tels que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Haï Phong et Dà Nang.

La région 2 comprend les zones à forte croissance industrielle et économique, mais moins intensive que la Région 1, comme la plupart des anciennes provinces de Binh Duong et Dông Nai dans le Sud, et la ville de Cân Tho dans le delta du Mékong.

La région 3 comprend les zones à développement économique modéré, notamment les centres industriels et agricoles émergents, comme certaines parties de l’ancienne province de Hai Duong dans le Nord, l’ancienne province de Khanh Hoa dans le Centre-Sud et l’ancienne province de Long An dans le delta du Mékong.

La région 4 comprend les zones les moins développées, généralement rurales ou peu industrialisées, où l’agriculture et les petites industries demeurent dominantes.

Plus tôt, à partir du 1er juillet, le salaire minimum mensuel a été augmenté à 4,96 millions de dôngs (194,50 dollars) dans la région 1, 4,41 millions de dôngs (172,90 dollars) dans la région 2, 3,86 millions de dôngs (151,30 dollars) dans la région 3 et 3,45 millions de dôngs (135,30 dollars) dans la région 4. Parallèlement, le salaire minimum horaire a également été ajusté entre 16.600 dôngs (0,65 dollar) et 23.800 dôngs (0,93 dollar) selon la région.

VNA/CVN