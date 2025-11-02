Saigontourist soutient 750 élèves issus de milieux défavorisés

Dans le cadre de sa mission “Saigontourist pour la communauté”, le groupe a attribué 750 bourses, pour un montant total d’un milliard de dôngs, afin d’encourager la réussite scolaire d’enfants méritants issus de familles en difficulté.

>> Gâteaux de lune de Dông Khanh: voyage entre goût et tradition

>> Saigontourist apporte la joie de la mi-automne aux enfants démunis

>> Saigontourist porte haut les couleurs du Vietnam à l’ITB Asia 2025

L’intégralité du financement des bourses provient des dons recueillis lors du 19e tournoi de golf “Saigontourist pour la communauté” édition 2025, un événement sportif caritatif annuel emblématique du groupe. Ce tournoi s’est inscrit également dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de sa fondation (1er août 1975).

En partenariat avec l’Association d’assistance aux patients défavorisés de Hô Chi Minh-Ville, cette 19e éditiondu programme est mise en œuvre dans de nombreuses localités à travers le pays afin d’apporter joie et encouragement aux élèves défavorisés.

Photo : Saigontourist/CVN

Concrètement, le comité d’orga-nisation a remis des bourses aux élèves de la communes de Luong Hoa et du quartier de Go Dâu (province de Tây Ninh, Sud) les 25 et 26 septembre derniers. Poursuivant cette dynamique, une nouvelle remise a eu lieu le 4 octobre pour les élèves en difficulté de la commune de Nghĩa Tru, dans la province de Hung Yên (Nord).

Par ailleurs, le programme a également prévu des bourses pour les enfants des cadres, employés et travailleurs de Saigontourist qui ont obtenu d’excellents résultats scolaires malgré des conditions familiales difficiles.

Solidarité matérielle et morale

Vo Anh Tài, directeur général adjoint de Saigontourist et président du comité d’organisation du tournoi de golf caritatif 2025, a souligné la portée sociale de cette initiative :“Le tournoi de golf +Saigontourist pour la communauté+ est l’une des activités sociales emblématiques que nous maintenons depuis près de deux décennies. Dans l’esprit +Apprendre aujourd’hui pour aider demain+, chaque bourse offerte n’est pas seulement un soutien matériel, mais aussi une source d’encouragement et un tremplin spirituel permettant aux élèves studieux de surmonter les difficultés et de poursuivre leurs rêves. C’est une responsabilité sociale que le groupe s’engage à assumer, dans le but de contribuer activement au développement durable de la communauté”.

Photo : Saigontourist/CVN

Saigontourist a collaboré étroitement avec l’Association d’assistance aux patients défavorisés de Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu’avec les autorités locales et les associations d’encouragement aux études afin d’établir la liste des bénéficiaires de manière rigoureuse et équitable, garantissant ainsi la pertinence et l’efficacité du programme.

Depuis 50 ans de développement, Saigontourist a toujours placé les activités sociales et humanitaires au cœur de sa stratégie, parallèlement à ses activités économiques. À travers 19 éditions du tournoi de golf “Saigontourist pour la communauté”, plus de 13 milliards de dôngs ont été collectés, dont plus de 9 milliards attribués sous forme de bourses. Le reste des fonds a permis de financer d’autres actions significatives telles que des opérations chirurgicales gratuites, des examens médicaux, le soutien aux sinistrés des catastrophes natu-relles, la construction de ponts en zones rurales, ainsi qu’une aide d’urgence aux populations touchées par la pandémie de COVID-19 ou par la tempête N°3 (Yagi).

Fidèle à son engagement pour la communauté, Saigontourist croit fermement que la solidarité matérielle et morale est une source d’inspiration et de motivation qui aide les élèves méritants à surmonter leurs difficultés, à progresser dans leurs études et à bâtir un avenir meilleur et plus lumineux.

Texte : Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN