Vietnam Airlines inaugure une ligne directe reliant Hanoï à Jakarta

Le 4 novembre, la Compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) a officiellement inauguré à Jakarta la ligne directe Hanoï - Jakarta, la deuxième reliant le Vietnam à l’Indonésie après celle entre Hô Chi Minh-Ville et Denpasar, ouverte en juin dernier.

>> Vietnam Airlines renforce la sécurité après un incident sur une plateforme mondiale

>> Vietnam Airlines lance pour la première fois son service "Check-in Lounge" au Vietnam

>> Vietnam Airlines : un retour d'urgence à Hanoï pour porter secours à un passager

Photo : VNA/CVN

La nouvelle liaison illustre l’engagement durable de Vietnam Airlines à développer son réseau en Indonésie.

Selon Trân Tuân Nghia, chef de la représentation de Vietnam Airlines en Indonésie, le premier vol est prévu le 22 novembre 2025. Les vols quotidiens et les horaires de nuits adaptés permettront aux passagers de profiter pleinement de leur journée pour le travail, les visites ou les déplacements intérieurs, répondant ainsi aux besoins des voyageurs d’affaires et des touristes.

Cette ligne vise à satisfaire la demande croissante de mobilité entre les deux pays et à renforcer la compétitivité de Vietnam Airlines sur le marché aérien de l’ASEAN. Elle s’inscrit dans la stratégie de la compagnie de concentrer son expansion sur les marchés clés, notamment en Asie du Sud-Est et en Asie du Nord-Est, conformément à l’orientation du Parti et de l’État vietnamien.

Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông, a souligné que cette nouvelle liaison marquait une étape importante dans le partenariat Vietnam - Indonésie, renforçant la confiance, la coopération et les échanges entre les deux peuples.

VNA/CVN