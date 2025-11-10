Vietjet : Honorée parmi les plus grandes marques de compagnies aériennes de l'ASEAN en 2025

Le 7 novembre à Singapour, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a été distinguée par Brand Finance, organisme leader mondial en évaluation de marques, comme l'une des compagnies aériennes ayant la plus grande valeur de marque en Asie du Sud-Est et comme la compagnie aérienne la plus valorisée du Vietnam en 2025.

Plus précisément, Vietjet figure parmi les six marques de compagnies aériennes les plus valorisées de l'ASEAN, aux côtés de celles de la région telles que Singapore Airlines, Thai Airways, Malaysia Airlines... Elle est reconnue pour son excellente notoriété et son prestige international croissant dans le secteur de l'aviation mondiale.

Développement continu de son réseau et de sa flotte

Vietjet poursuit le développement de son réseau, investit dans une flotte moderne et diversifie ses services afin d'offrir à ses passagers une expérience de vol confortable, conviviale et flexible. Au cours des neuf premiers mois de 2025, Vietjet a réalisé un chiffre d'affaires de 52,328 milliards de dôngs, un bénéfice brut de 6.724 milliards de dôngs et celui avant impôt s’élevait à 1.987 milliards de dôngs, soit une hausse de 28% par rapport à la même période en 2024. La valeur de l'entreprise est en constante augmentation.

Au 7 novembre 2025, sa capitalisation s'élevait à 105.300 milliards de dôngs, soit quatre milliards de dollars américains. La compagnie aérienne exploite actuellement 130 appareils sur plus de 170 lignes et a transporté plus de 250 millions de passagers. Outre ces excellents résultats, Vietjet se développe également selon le modèle d'un groupe aérien international, avec notamment des centaines de nouvelles commandes d'avions, l'expansion de son réseau intercontinental et la mise en œuvre de nombreuses solutions d'aviation durable, dans le but de promouvoir un transport aérien plus écologique (Fly Green).

Hô Ngoc Yên Phuong, directrice financière adjointe et membre du conseil d'administration de Vietjet, a déclaré : "La croissance continue de la valeur de l'entreprise témoigne de la grande confiance que nous accordent nos clients, nos investisseurs et nos partenaires internationaux. Nous continuerons à proposer des services de vol pratiques et diversifiés au meilleur prix, tout en renforçant la valeur et la position du Vietnam dans la chaîne aéronautique mondiale".

Auparavant, Vietjet avait également été récompensée par le prix de la "Meilleure entreprise du tourisme en Asie du Sud-Est" lors des ASEAN Business Awards 2025, ainsi que par de nombreuses autres distinctions internationales prestigieuses décernées par Skytrax, Airline Ratings et les World Travel Awards.

Brand Finance, leader mondial de l'évaluation de marques et du conseil financier, a été fondée en 1996. Basée à Londres, au Royaume-Uni, elle est présente dans plus de 25 pays. Il réalise chaque année plus de 6.000 évaluations de marques à travers le monde. Le classement de l'organisation repose sur des normes et des méthodes internationales, évaluant les marques selon leur solidité financière, leur influence, leurs investissements du marketing et de nombreux autres facteurs prestigieux, afin de refléter leur stature, leur compétitivité et leur valeur réelle sur le marché mondial.

Tân Dat/CVN