Saigontourist porte haut les couleurs du Vietnam à l’ITB Asia 2025

Le groupe Saigontourist poursuit sa volonté de rayonnement international en participant au Salon mondial du tourisme ITB Asia 2025, organisé du 15 au 17 octobre au Marina Bay Sands de Singapour.

>> Saigontourist Travel ouvre une succursale à Vinh Long

>> Gâteaux de lune de Dông Khanh: voyage entre goût et tradition

>> Saigontourist apporte la joie de la mi-automne aux enfants démunis

L’événement a marqué la seizième participation consécutive de Saigontourist à l’ITB Asia, un rendez-vous majeur du tourisme asiatique, confirmant son rôle de pionnier dans la valorisation du tourisme vietnamien sur la scène mondiale.

Placée sous le thème “Vers l’avenir : transformer le voyage et le tourisme dans un monde en mutation”, l’édition 2025 constitue une plateforme B2B de premier plan, réunissant plus de 1.000 exposants et 1.400 clients venus des cinq continents. Avec plus de 18.500 visiteurs, le salon a offert une occasion unique aux entreprises touristiques d’identifier les nouvelles tendances du marché international et de développer des partenariats durables à forte valeur ajoutée.

Installé à l’emplacement U45, le stand de Saigontourist a figuré parmi les principaux pôles d’attraction du salon. Sa scénographie a mis en valeur les jalons d’un demi-siècle de développement et d’excellence à travers le thème emblématique “Saigontourist - 50 ans de rayonnement avec la nation”.

Engagement affirmé

L’espace d’exposition a présenté une offre complète et variée : hôtellerie de luxe, voyages MICE, tourisme de golf, gastronomie, circuits exclusifs, incarnant à la fois le professionnalisme et la stature internationale du groupe.

S’exprimant à cette occasion, Truong Duc Hùng, directeur général de Saigontourist, a déclaré : “L’ITB Asia n’est pas uniquement un salon professionnel, mais un forum stratégique essentiel pour affirmer notre positionnement, étendre notre réseau de partenaires et accéder à de nouveaux marchés prioritaires. Les perspectives de croissance sur les marchés internationaux, notamment en Asie du Sud-Est, sont considérables. Notre ambition est d’innover sans relâche pour offrir des expériences uniques, contribuant activement à la relance et au développement durable du tourisme national, tout en consolidant l’image du Vietnam comme destination sûre, captivante et prometteuse”.

La présence du groupe s’est appuyé sur ses unités phares du secteur haut de gamme, notamment l’Agence de voyages Saigontourist Travel et quatre hôtels cinq étoiles emblématiques de Hô Chi Minh-Ville : le Rex Saigon, le Majestic Saigon, le Grand Saigon et le Caravelle Saigon. Ensemble, ils ont illustré la force intégrée du groupe et sa capacité à offrir des solutions touristiques complètes, combinant hébergement, restauration et voyages.

Dans sa stratégie d’expansion internationale, le groupe met l’accent sur plusieurs priorités :

intensifier les rencontres B2B avec des centaines de clients internationaux d’Asie-Pacifique, d’Europe, d’Amérique et du Moyen-Orient ; explorer de nouvelles pistes de coopération et actualiser les tendances du marché ; développer des produits innovants et durables adaptés aux attentes des voyageurs du monde entier ; participer activement aux conférences spécialisées de l’ITB Asia afin de capter les grandes évolutions du secteur.

Le groupe joue également un rôle moteur dans la promotion du tourisme vietnamien à l’international, notamment en valorisant l’image de Hô Chi Minh-Ville à travers une sélection raffinée de circuits patrimoniaux, gastronomiques et culturels.

Pour dynamiser son espace d’exposition, Saigontourist a proposé de nombreuses animations interactives : jeux, QR codes menant à ses plateformes numériques, et tirages au sort permettant de remporter des souvenirs exclusifs offerts par le groupe et ses partenaires.

Vision durable

Singapour demeure l’un des marchés stratégiques du Vietnam en Asie du Sud-Est. Grâce à sa proximité géographique, à ses affinités culturelles et à son dynamisme économique, la Cité-État a figuré parmi les dix premiers marchés émetteurs de touristes vers le Vietnam.

La participation renforcée de Saigontourist à ITB Asia 2025 a visé ainsi à attirer une clientèle internationale haut de gamme et à consolider la position du Vietnam comme destination phare de la région.

Cette présence s’est inscrit pleinement dans la stratégie post-pandémie du groupe, axée sur la durabilité, l’innovation et la qualité de service.

L’événement constituait une vitrine mondiale pour présenter ses nouveaux produits et services, tout en soutenant la reconquête du positionnement international du tourisme vietnamien.

Au 4e trimestre, Saigontourist poursuivra ses actions de promotion à l’étranger, en accompagnant les efforts de relance touristique de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam.

Parmi les initiatives phares figurent le “Vietnam Pho Festival 2025”, co-organisé avec le journal Tuôi Tre (Jeunesse) les 18 et 19 octobre à Singapour ; plusieurs campagnes de promotion menées en Europe du Nord, notamment en Finlande et au Danemark ; ainsi que la participation à de grands salons internationaux, tels que le WTM London 2025 (Royaume-Uni) et le Salon international du tourisme 2025 au Qatar. Autant d’actions qui confirment la volonté constante de Saigontourist de faire rayonner le tourisme vietnamien sur la scène mondiale.

Texte : Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN