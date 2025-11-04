Sept jours de chasse aux billets pour Manille à partir de 0 dông

À l’occasion des fêtes de fin d’année et de l’inauguration de sa première ligne vers les Philippines, Vietjet offre aux passagers et aux voyageurs 7 jours de promotions exceptionnelles sur la nouvelle ligne reliant Hô Chi Minh-Ville à Manille (Philippines).

Du 4 au 10 novembre 2025, Vietjet met en vente des milliers de billets à partir de 0 dông (hors taxes et frais) et offre 20 kg de bagages en soute gratuits aux passagers réservant un billet Eco sur la ligne Hô Chi Minh-Ville - Manille via le site www.vietjetair.com et l’application mobile Vietjet Air.

Photo : VJ/CVN

Cette promotion est valable pour les vols opérés du 22 novembre 2025 au 31 mars 2026.

Vietjet mettra en service la ligne Hô Chi Minh-Ville - Manille à partir du 22 novembre 2025, avec 10 vols par semaine, répondant à la demande croissante de déplacements entre les deux villes et pays, tout en élargissant le vaste réseau aérien de Vietjet couvrant le Vietnam et la région Asie-Pacifique.

Grâce aux offres exceptionnelles de Vietjet, Manille, capitale des Philippines, n’a jamais été aussi proche !

Depuis cette ville animée des Philippines, les voyageurs peuvent facilement rejoindre des paradis marins renommés tels que Boracay, Palawan ou Cebu, profiter de l’ambiance festive, de la richesse culturelle et de la gastronomie savoureuse de l’archipel.

De son côté, Hô Chi Minh-Ville est le centre économique et touristique majeur du Vietnam, offrant des connexions pratiques vers toutes les destinations du pays et de la région.

La compagnie promet à ses passagers un voyage confortable grâce à une flotte moderne et économe en carburant, un équipage professionnel et attentionné, ainsi qu’un menu varié alliant plats vietnamiens et internationaux (phở Thìn, bánh mì, café glacé au lait, etc.). À 10.000 m d’altitude, Vietjet souhaite offrir un service aérien de qualité, et des instants culturels et artistiques mémorables avec son service de divertissement audiovisuel.

Minh Thu/CVN