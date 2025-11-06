Vietjet : lancement de centaines de milliers de billets à zéro dông

Le 6 novembre, à l'occasion des fêtes de fin d'année, la Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a lancé un programme de super promotion avec des centaines de milliers de billets d'avion à prix cassés, jusqu'à 100% (hors taxes et frais) sur l'ensemble de son réseau de vols nationaux et internationaux.

>> Vietjet : lancement du Fonds de bourses d'études "Oxford Pioneer" au Royaume-Uni

>> Vietjet : Partenariat stratégique renforcé avec Airbus par une commande historique de 100 A321neo

>> Sept jours de chasse aux billets pour Manille à partir de 0 dông

La réservation des billets de ce programme promotionnel est valable uniquement le 11 novembre 2025, de 00h00 à 23h00 de ce jour, en saisissant le code SUPER1111 sur le site web : www.vietjetair.com et l'application Vietjet Air pour bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 100% sur les billets d’Eco (hors taxes et frais). Les vols sont valables du 1er décembre 2025 au 27 mai 2026 (sous certaines conditions).

Des événements en direct et des cadeaux

De plus, à l'occasion des fêtes de fin d'année, Vietjet lance une série de diffusions en direct exceptionnelles sur Facebook, intitulée “Histoire de vols de Vietjet - Once Upon a Flight”, dont la première session aura lieu le 11 novembre 2025. Pour ce programme, les passagers pourront s'immerger dans l'ambiance festive du monde entier grâce à des activités interactives captivantes, recevoir des bons de réduction électroniques pour leurs billets d'avion avec des réductions allant jusqu'à 30 % (hors taxes et frais), et participer à des mini-jeux pour gagner des cadeaux exclusifs offerts par Vietjet et ses partenaires. Suivez la page Facebook officielle de Vietjet pour rester informé des dernières actualités concernant cette série de diffusions en direct (Mega Live) et découvrez les prochaines surprises qui agrémenteront cette période des fêtes.

Offre eSIM gratuite pour les vols vers le Vietnam

Par ailleurs, tous les passagers voyageant au départ de destinations internationales vers le Vietnam recevront une eSIM avec 500 MB de données haut débit à utiliser au Vietnam pendant 31 jours. Cette offre est valable jusqu'au 31 décembre 2025 pour toute réservation effectuée sur le site web : www.vietjetair.com ou via l'application Vietjet Air, en sélectionnant l'eSIM dans les options supplémentaires.

Les fêtes de fin d'année seront encore plus exceptionnelles lorsque les passagers de Vietjet exploreront de nouveaux voyages, vers des destinations intérieures et internationales des plus dynamiques, telles que l'Australie, les Philippines, Taïwan (Chine), la République de Corée, le Japon, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, l'Inde, l'Indonésie…

Volez avec Vietjet pour profiter de vols modernes à bord d'une flotte d'avions économes en carburant, d'un équipage professionnel et dévoué, d'un menu composé de délicieux plats vietnamiens et internationaux comme le phở Thin, le bánh mì, le café au lait glacé… et de programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 mètres d'altitude.

Tân Dat/CVN