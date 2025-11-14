Pétrole : les entreprises vietnamiennes renforcent leur résilience

Face à un contexte géopolitique de plus en plus complexe et à la baisse des cours du brut, les entreprises pétrolières vietnamiennes ont fait preuve d’une grande agilité. Grâce à une gestion proactive et à des solutions flexibles, elles ont pu maintenir la production, dépasser leurs objectifs et consolider leur résilience.

Photo : PVEP/CVN

Nguyên Thiên Bao, directeur général de la Compagnie générale d’exploration et de production pétrolière (PVEP), a indiqué qu’au cours des neufs premiers mois de l’année, la société a extrait 2,6 millions de tonnes équivalent pétrole, soit 116% de son plan annuel. Le chiffre d’affaires a atteint 26.208 milliards de dôngs (+23%) et les contributions fiscales se sont élevées à 8.742 milliards de dôngs (116% du plan).

Par ailleurs, PVEP a économisé plus de 577 milliards de dôngs grâce à des mesures de rationalisation et de lutte contre le gaspillage. L’entreprise gère actuellement 31 projets pétroliers, pour un investissement total de 12.316 milliards de dôngs (soit 492,6 millions USD).

Deux projets majeurs- la phase 3 du champ pétrolier Dai Hùng et le champ King Ngu Trang - King Ngu Trang Nam - ont été menés à bien avant terme, démontrant la solidité du pilotage technique et financier de l’entreprise. Dans les mois à venir, PVEP entend accélérer la production pour atteindre ses objectifs annuels, tout en garantissant la sécurité et la stabilité des installations, l’efficacité des nouveaux champs mis en exploitation et la finalisation des forages en cours.

Parallèlement, PVEP poursuit la préparation des dossiers d’investissement pour plusieurs projets stratégiques et étudie des opportunités à l’étranger, notamment en Indonésie et sur d’autres marchés à fort potentiel.

"Ces démarches s’inscrivent dans la stratégie d’internationalisation de PVEP. En s’impliquant dans de nouveaux projets, nous élargissons notre champ d’action et affirmons la place du Vietnam dans la chaîne mondiale de l’exploration et de la production pétrolières (E&P)", a souligné le directeur général de la PVEP, Nguyên Thiên Bao.

Nguyên Viêt Thang, directeur général de la Société par actions de raffinage et de pétrochimie de Binh Son (BSR), a annoncé que la raffinerie de Dung Quât a fonctionné à 118% de sa capacité moyenne sur les neuf premiers mois.

La production a atteint 5,87 millions de tonnes (117% des objectifs de production et 108% des objectifs de gestion).

Ces performances ont généré plus de 105.000 milliards de dôngs de chiffre d’affaires, 10.700 milliards de dôngs versés au budget national, et un bénéfice net supérieur à 2.000 milliards de dôngs.

Grâce à ces résultats, BSR a couvert plus de 30% des besoins en carburant du pays, contribuant ainsi de manière significative à la sécurité énergétique nationale et aux recettes publiques.

À l’avenir, l’entreprise prévoit de diversifier ses investissements vers les énergies vertes, les énergies renouvelables et la chimie à haute valeur ajoutée, dans une perspective de croissance durable et circulaire.

Malgré la volatilité du marché pétrolier - les prix du brut ayant chuté de 14% sur un an -, le Groupe national de pétrole et d’énergie du Vietnam (Petrovietnam) a maintenu une croissance soutenue.

Grâce à des mesures de gestion flexibles et à la promotion de la production, le groupe a dépassé ses objectifs de 3,3 à 21,2% sur l’ensemble de ses indicateurs clés. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 795.000 milliards de dôngs (+7%), avec 109.000 milliards de dôngs de contributions fiscales (+19% par rapport au plan annuel) et 484.000 milliards de dôngs de recettes consolidées, soit une hausse de 10% sur un an.

Selon Lê Ngoc Son, directeur général de Petrovietnam, l’entreprise poursuivra des actions fortes pour soutenir la croissance nationale du PIB (prévue entre 8,3 et 8,5% en 2025). Cela passe par une intensification des activités de R&D, une montée en puissance des usines et des installations industrielles, ainsi que le lancement de nouveaux produits et services.

Photo : VNA/CVN

Le groupe souhaite également développer des pôles industriels énergétiques éco-responsables, moteurs d’une nouvelle croissance fondée sur la technologie et l’innovation.

Dans cette optique, Petrovietnam renforce son expansion internationale, considérant le commerce extérieur comme un pilier stratégique de son développement global.

"Le Conseil d’administration a adopté une résolution spécifique sur la stratégie de développement des marchés internationaux pour la période 2026-2030. Celle-ci vise à consolider notre présence sur des zones clés telles que le Moyen-Orient, l’Asie centrale, l’Asie du Sud-Est, l’Amérique du Nord et l’Union européenne, tout en explorant de nouveaux marchés pour accroître la compétitivité et affirmer la marque Petrovietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale", a déclaré Lê Ngoc Son.

Hoàng Anh - Câm Sa/CVN