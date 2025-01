Saigontourist promeut l’art culinaire vietnamien à l’étranger

>> Saigontourist à la Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville

>> Saigontourist : des fêtes d’exception pour le Nouvel An 2025

>> Saigontourist : des offres imbattables pour accueillir 2025

Le succès du groupe Saigontourist en 2024 a été brillamment illustré par l’organisation de la “Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2024”, qui lui a valu deux distinctions prestigieuses lors des World Culinary Awards 2024, le 2 octobre à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ces distinctions incluent les prix de la “Meilleure fête culinaire du monde 2024” et de la “Meilleure fête culinaire d’Asie 2024”.

Pour décrocher ces deux récompenses prestigieuses, les événements culinaires organisés par le groupe ont surpassé plus de 40 fêtes gastronomiques issus de plus de 40 pays répartis sur cinq continents. Saigontourist est ainsi devenu le seul représentant vietnamien honoré lors de cet événement international majeur.

Une marque affirmée

La Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist s’est distingué en remportant le prix de la “Meilleure fête culinaire d’Asie” pour la troisième année consécutive (2022, 2023 et 2024) et celui de la “Meilleure fête culinaire du monde” pour la deuxième année consécutive (2023 et 2024).

Photo : Saigontourist/CVN

“La cuisine est l’un des points forts des services proposés par Saigontourist. Elle représente également le moyen le plus rapide, le plus vivant et le plus efficace de promouvoir le Vietnam auprès des amis internationaux. Nous organisons chaque année la Fête culinaire et des délices de Saigontourist pour affirmer notre marque auprès des visiteurs nationaux et étrangers. Grâce à notre expertise et à notre technologie, nous proposons une diversité de styles et de saveurs culinaires des régions, soutenue par un personnel qualifié, tout en mettant en avant les saveurs uniques et distinctives de la marque”, a souligné Pham Huy Binh, président du groupe.

Les deux premières éditions de la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist, organisées en 2022 et 2023, ont accueilli plus de 80.000 visiteurs. En 2024, l’événement a enregistré un nombre record de participants, avec 60.000 personnes, soit 1,5 fois plus qu’en 2023. Ce succès s’explique par l’attractivité de la fête, qui offre à ses visiteurs, tant nationaux qu’internationaux, une véritable immersion dans la gastronomie vietnamienne. Plus de 400 plats authentiques représentant les trois grandes régions du pays étaient proposés, accompagnés d’activités valorisant les valeurs culturelles traditionnelles, comme des démonstrations de fabrication de gâteaux traditionnels, des jeux populaires et des spectacles d’arts folkloriques.

Des centaines de plats préparés

Pham Huy Binh a exprimé son ambition d’étendre l’influence de cet événement au-delà des frontières vietnamiennes. Après le succès des trois éditions organisées entre 2022 et 2024, le groupe envisage de porter la Fête de la culture culinaire et des délices sur la scène internationale, visant à toucher les communautés vietnamiennes expatriées et les touristes étrangers. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de promotion de la culture culinaire et du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam, tout en contribuant à l’avancement économique et culturel du pays.

Photo : Saigontourist/CVN

Pour préparer cette expansion internationale, Saigontourist a collaboré avec le journal Tuôi Tre (Jeunesse) pour organiser le Festival du pho 2024 en République de Corée. Cet événement, tenu les 5 et 6 octobre 2024 à Séoul, a attiré plus de 28.000 visiteurs, résidents locaux, touristes internationaux et Vietnamiens d’outre-mer. Les participants ont pu déguster du pho, plat emblématique du Vietnam, ainsi que d’autres spécialités culinaires, tout en découvrant des activités culturelles et artistiques des deux nations.

Ce n’était pas une première pour Saigontourist, qui avait organisé le Festival du pho 2023 à Tokyo au Japon, les 7 et 8 octobre 2023. Cet événement avait réuni environ 85.000 visiteurs, créant une forte résonance médiatique. Ces festivals illustrent l’attrait croissant pour la cuisine vietnamienne, en particulier pour le pho, sur la scène internationale, renforçant l’image du Vietnam comme destination gastronomique incontournable.

Le Festival du pho 2024 en République de Corée a marqué une avancée significative dans la stratégie de Saigontourist visant à promouvoir l’image du Vietnam à travers sa gastronomie. En tant qu’organisateur d’événements de classe mondiale, le groupe contribue activement à attirer des touristes internationaux au Vietnam, tout en créant des opportunités de développement pour l’industrie touristique nationale.

Fier des résultats obtenus, Saigontourist affirme son rôle de pionnier dans la préservation et le développement de la culture culinaire vietnamienne, tout en œuvrant à son rayonnement mondial. Fort de ces bases solides, le groupe prévoit, pour 2025 et au-delà, de multiplier les événements culturels culinaires novateurs, en portant la cuisine vietnamienne dans de nombreux pays, renforçant ainsi la position du Vietnam sur la carte gastronomique internationale.

Truong Giang/CVN