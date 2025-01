TasteAtlas honore les nems vietnamiens parmi ses meilleurs plats frits du monde

Photo : CTV/CVN

Cette spécialité locale est la seule représentante vietnamienne à figurer sur la liste, se classant 43e avec une note de 4,3/5 étoiles.

Appelés chả giò dans le Sud et nem rán dans le Nord du Vietnam, les deux noms sont utilisés pour désigner les rouleaux de printemps frits.

La principale caractéristique de ces délicieux rouleaux est la garniture de porc et de crevettes qu’ils contiennent, qui est enveloppée dans du papier de riz délicat, a écrit le site spécialisé dans les plats du monde entier.

TasteAtlas a révélé que les ajouts fréquents à la farce comprennent des légumes tels que des carottes, du chou ou des champignons, ainsi que des nouilles de verre et des germes de soja.

Les rouleaux sont rapidement frits pour obtenir une couleur dorée appétissante avec une couche extérieure fine, croustillante et légère, ainsi qu’une garniture délicieuse, a-t-il ajouté.

Qu’ils soient servis en entrée ou en plat principal, les rouleaux de printemps sont généralement accompagnés de laitue, de concombres frais et d’une portion de sauce de poisson ou de sauce aigre-douce.

En tête de liste se trouve le poulet frit de la République de Corée. Les autres spécialités figurant parmi les cinq meilleurs plats comprennent le Karaage du Japon, le Fritto misto d’Italie, le Jalea du Pérou et le Pempek d’Indonésie.

En mai 2023, TasteAtlas a sélectionné les rouleaux de printemps frits vietnamiens dans la liste des 100 entrées les plus populaires du monde entier.

Fondée en 2015 et basée à Zagreb, en Croatie, TasteAtlas est surtout connue pour sa carte mondiale des plats traditionnels. Les classements sur Taste Atlas sont basés sur divers avis et critiques proposés par des experts culinaires et des critiques, garantissant la fiabilité des récompenses.

VNA/CVN