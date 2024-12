Huê et Hanoï parmi les 50 meilleures villes gastronomiques selon TasteAtlas

Huê et Hanoï sont deux destinations vietnamiennes qui figurent dans la liste des 50 villes gastronomiques incontournables du monde en 2024-2025 du magazine gastronomique TasteAtlas .

Photo : CTV/CVN

Avec une note moyenne de 4,53/5, Huê se classe 35e.

Les critiques gastronomiques de TasteAtlas recommandent aux amateurs de cuisine d'essayer des plats tels que le Bun bo Huê (soupe de nouilles au bœuf de Huê), le Nem lui (brochette de pâte de porc grillée), le Banh beo (gâteau de riz salé cuit à la vapeur) et le Banh khoai (crêpe de Huê), ainsi qu'une liste de restaurants délicieux et abordables qu'ils peuvent essayer dans la ville.

La liste des restaurants de Huê comprend Banh Ganh, Hông Mai, Huyên Anh et Bun bo Huê Bà Xuân.

La capitale Hanoï se classe 40e avec une note moyenne de 4,5/5.

Le magazine recommande de goûter au Cha gio (rouleaux de printemps frits vietnamiens), au Bun cha (porc grillé avec des nouilles vermicelles), au Bun riêu (soupe de nouilles aux tomates et au crabe) et au Bun ôc (soupe de nouilles aux escargots) à Hanoï.

TasteAtlas met en avant plusieurs restaurants réputés de la ville, notamment Bun Cha 34, Pho Bat Dàn, Xôi Yên et Pho 10.

Hô Chi Minh-Ville se classe 56e avec une note moyenne de 4,45.

TasteAtlas recommande de goûter au Cha gio et au Com tam (riz brisé) et au Canh chua (soupe de tamarin aigre-douce) dans cette ville.

Le magazine présente également plusieurs restaurants célèbres de la ville, tels que Pho Chao, Pizza 4P et Hum Vegetarian.

Huê a perdu six places par rapport au classement des villes de l'année dernière. Cependant, la liste des 50 meilleures villes a accueilli un monument majeur pour le Vietnam : la capitale Hanoï.

Hô Chi Minh-Ville est également passée de la 73e place de la liste de l'année dernière à la 53e place cette année.

Les quatre premières places du classement des meilleures villes gastronomiques du monde en 2024-2025 selon TasteAtlas sont détenues par des villes italiennes, dont Naples, Milan, Bologne et Florence.

Photo : CTV/CVN

L'année dernière, une situation similaire s'est produite avec les trois premières villes étant Rome, Bologne et Naples, réaffirmant la domination de la grande cuisine italienne dans le monde.

Les cent meilleures cuisines du monde est un classement dans le cadre des prix annuels TasteAtlas, basé sur le vote et la notation des critiques culinaires, des chefs et des gourmets du monde entier.

Cette année, la liste a été établie à partir de 477.287 votes d'utilisateurs provenant de 17.073 villes du monde entier, sélectionnées en fonction des notes les plus élevées attribuées par les utilisateurs à 15.478 plats locaux dans la base de données TasteAtlas.

VNA/CVN