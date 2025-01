La Foire culinaire du printemps de 2025 à l’école bilingue lao-vietnamienne Nguyên Du à Vientiane

L'école bilingue lao-vietnamienne Nguyên Du à Vientiane a organisé le 3 janvier la Foire gastronomique du printemps de 2025, pour célébrer le Nouvel An lunaire (Têt du Serpent).

>> La VUFO saluée pour ses contributions au renforcement de l’amitié Vietnam - Laos

>> Meeting au Laos en l’honneur du 80e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam

>> Le Vietnam et le Laos préparent la 47e session de leur Comité intergouvernemental

Photo : VNA/CVN

L' activité vise à aider les élèves à explorer et découvrir la beauté des coutumes culturelles du Têt, renforçant ainsi leur prise de conscience de mieux préserver et promouvoir la culture culinaire vietnamienne auprès des amis du même âge ainsi que des personnes lao.

Les élèves ont présenté au public des performances musicales uniques, imprégnées de l’identité nationale, les plats traditionnels, les jeux folkloriques.

L'école bilingue lao-vietnamienne Nguyên Du est le berceau qui nourrit l’amitié et la solidarité particulières entre le Laos et le Vietnam. Depuis de nombreuses années, l'école organise régulièrement des activités pour célébrer les grandes fêtes des deux pays, dans l'espoir que chaque élève devienne un ambassadeur culturel et de bons citoyens pour continuer à cultiver l'amitié Vietnam - Laos.

VNA/CVN