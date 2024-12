Trois joyaux de la gastronomie du pays récompensés par Travel + Leisure

>> Présentation de la culture gastronomique vietnamienne en Inde

>> Cuisine : cinq patrimoines culturels immatériels nationaux

>> Présentation de la gastronomie vietnamienne et des opportunités d'affaires en Israël

Photo : CTV/CVN

En effet, trois établissements gastronomiques vietnamiens figurent parmi les 25 meilleurs restaurants et dix meilleurs bars de huit pays de l'Asie du Sud-Est ! Cette reconnaissance internationale met en lumière la richesse et la diversité de la cuisine vietnamienne, qui séduit de plus en plus les palais du monde entier.

Cette liste, établie par les plus grands experts culinaires du monde, guide les voyageurs vers les meilleures tables de la région.

Trois représentants vietnamiens sont l’hôtel Capella Hanoi avec son restaurant Hibana by Koki et son bar The Hudson Rooms, et du resort InterContinental Danang Sun Peninsula Resort avec son restaurant La Maison 1888.

Hibana by Koki - gastonomie à la japonaise

Le premier endroit mentionné par Travel + Leisure est le restaurant une étoile Michelin - Hibana by Koki situé à Capella Hanoi, une destination familière pour les gourmets de la capitale, offrant l'essence de l'art culinaire japonais du teppanyaki. Hibana by Koki est dirigé par le chef de génie Hiroshi Yamaguchi et le chef consultant Yoshida Junichi - premier chef à obtenir une étoile Michelin dans l'art du Teppanyaki au monde.

En venant au Hibana by Koki, les convives peuvent découvrir un espace sophistiqué avec des plats préparés à partir des meilleurs ingrédients, difficiles à trouver dans les restaurants de renommée mondiale. Le plus impressionnant est probablement le bœuf premium Yaeyama Kyori, méticuleusement préparé sur une table teppan pendant près d'une heure pour créer une saveur "umami" délicieuse, ou le plat à base de bar de la mer du Japon, crabe poilu des eaux froides d’Hokkaido… Tout cela crée une expérience gustative inoubliable. "Au comptoir teppanyaki étoilé Michelin, le chef Hiroshi Yamaguchi prépare des plats somptueux comme le crabe d'Hokkaido et l'ormeau, accompagnés d'une large gamme de sakés haut de gamme", décrit Travel + Leisure.

The Hudson Rooms - Espace élégant à l’américaine

Non seulement la nourriture, mais aussi les boissons du Capella Hanoi ont été honorées avec le bar The Hudson Rooms figurant dans le top 10 des représentants du Vietnam.

Photo : CTV/CVN

"Ce restaurant et bar de 120 places emmène les clients à l'apogée du New York des années 1920, en servant des cocktails et du whisky avec des huîtres, du caviar et des sandwichs aux algues", explique Travel + Leisure. The Hudson Rooms se fait un nom avec ses cocktails signature inspirés des chemins de fer emblématiques des années 1920 aux États-Unis, tandis que l'espace s'inspire de la gare animée de Grand Central Station à New York, combinée à une vue sur un coin du vieux quartier de Hanoï, créant une expérience culinaire intéressante.

Derrière le bar se trouve le talentueux mixologue Nguyên Ngoc Khanh (Patrick) et une équipe de jeunes barmans enthousiastes sous la direction du directeur du bar Sean Halse. Récemment, The Hudson Rooms a également conquis 260 experts de William Reed Business Media pour être inclus dans la Liste des meilleurs bars d'Asie 2024, Capella Hanoi affirme une fois de plus sa classe en matière de qualité de service.

La Maison 1888 - Le seul restaurant de Dà Nang à avoir obtenu une étoile Michelin

"Joyau du complexe InterContinental Danang Sun Peninsula, ce restaurant gastronomique étoilé au guide Michelin présente des saveurs de fusion franco-vietnamiennes créées par le légendaire chef Christian Le Squer", présente Travel + Leisure.

Photo : VNA/CVN

Conçue comme une ancienne demeure française de style indochinois, La Maison 1888 se distingue au milieu de l'espace vert frais de la forêt primitive. Le restaurant propose un menu de saison, proposant une cuisine française raffinée parfaitement associée aux ingrédients et saveurs locales. Des produits aquatiques frais de la plage de Son Trà, sous la créativité sans limites et les techniques habiles des chefs, sont transformés en chefs-d'œuvre inédits tels que les pétoncles grillés à la Hokkaido, les escargots vietnamiens bouillis roulés dans des nouilles cannelloni italiennes. Tout cela crée une expérience culinaire unique au Vietnam et même dans le monde.

C'est également le seul endroit au Vietnam qui possède les bouteilles de vin les plus rares de la marque autrichienne Château-Grillet blanc du Sud de l'Autriche. Sous la direction du sommelier Toàn Nguyên - Lauréat du Prix Sommelier du Guide Michelin 2024, La Maison 1888 est continuellement honorée du prestigieux Best of Award of Excellence du Wine Spectator depuis 2018.

Non seulement La Maison 1888 a été honorée par Travel + Leisure, mais elle a également reçu un "double" lorsqu'elle a été présentée en même temps par Time Out - l'un des magazines les plus anciens et les plus lus au Royaume-Uni. Ce restaurant, considéré comme une référence, contribue à renforcer l'attrait culinaire de Dà Nang et à consolider sa position sur la scène gastronomique régionale.

Au-delà de la simple reconnaissance de la qualité de ses restaurants et bars, ce prix récompense les efforts des principales marques hôtelières vietnamiennes pour offrir à leurs clients une expérience de voyage unique, alliant confort, découverte et plaisirs gustatifs. Cette distinction souligne ainsi la montée en puissance de la cuisine de luxe vietnamienne sur la scène internationale.

VNA/CVN