Le Phở bò dans le Top 100 des meilleurs plats du monde en 2024

Photo : CTV/CVN

Le Phở bò, spécialité emblématique du Vietnam, est préparé à partir de différents morceaux de bœuf. Le bouillon est élaboré avec des os de bœuf, du jarret, de la queue de bœuf et du cou, tandis que les garnitures incluent de la poitrine grasse finement tranchée (gầu), du steak, des tripes, du bœuf cuit et cru (tái nạm), des tendons (gân) ou encore des boulettes de bœuf (phở bò viên), bien que cette dernière version soit moins prisée au Vietnam.

Photo : CTV/CVN

Le Phở bò est également aromatisé avec des épices séchées, telles que la cannelle, l’anis étoilé, les clous de girofle, la cardamome et la coriandre, qui lui confèrent sa saveur unique. Servi très chaud, il se présente dans un bol avec des nouilles de riz, garni de coriandre, d’oignons émincés et d’oignons verts hachés. En accompagnement, un plateau de germes de soja, de quartiers de citron vert et de piments forts tranchés permet à chacun de personnaliser son bol selon ses goûts.

Photo : CTV/CVN

En tête de cette liste figure la Lechona, plat traditionnel colombien, qui obtient une note de 4,78 étoiles. Ce mets se compose d’un cochon de lait farci avec des oignons, des pois, des herbes fraîches et diverses épices, avant d’être longuement rôti pour une viande tendre et savoureuse. Ce plat, souvent réservé aux grandes célébrations, est également disponible dans de nombreux restaurants en Colombie.

La deuxième place est occupée par la Pizza napolitaine, emblème de l’Italie, avec une note de 4,75 étoiles. Sa fine croûte est garnie de tomates, d’une sauce parfumée à l’ail, d’origan, de mozzarella et de feuilles de basilic frais, symbolisant les couleurs du drapeau italien. La troisième position revient au Picanha, un steak brésilien prisé, noté 4,69 étoiles.

Créé en 2015 et basé en Croatie, TasteAtlas est reconnu comme une carte mondiale de la gastronomie. Matija Babić, son fondateur, explique que le classement repose sur les avis d’experts, de critiques gastronomiques et de lecteurs, garantissant ainsi sa crédibilité. Pour 2024, le classement des 100 meilleurs plats au monde s’appuie sur 367.847 avis valides portant sur 11.258 plats présents dans la base de données de ce célèbre guide culinaire.

Thao Nguyên/CVN