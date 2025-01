Saigontourist : des offres imbattables pour accueillir 2025

Le groupe Saigontourist lance un programme de promotions à travers son réseau pour le premier trimestre de l’année. Les réductions peuvent atteindre jusqu’à 60% sur les services d’hébergement, de restauration et de conférence.

Photo : Saigontourist/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, l’hôtel Grand Saigon propose une offre intitulée "Un Nouvel An chanceux". Les clients qui réservent directement une chambre entre le 29 et le 31 janvier 2025 recevront des lì xì (étrennes glissées dans de petites enveloppes rouges) accompagnées d’autres avantages aléatoires: un coupon de réduction de 5% ou 10% sur le prix de la chambre, des souvenirs exclusifs de la marque Grand Saigon.

Le Rex Saigon offre des incitations pour les séjours d’un minimum de cinq nuits consécutives avec le forfait promotionnel "Long Stay" (Séjour de longue durée) disponible sur le site officiel www.rexhotelsaigon.com. Ce forfait inclut: une prise en charge ou un retour à l’aéroport gratuit, d’une valeur de 1,27 million de dôngs (environ 50 USD); 15% de réduction sur les menus à la carte; 30% de réduction sur les services de blanchisserie; utilisation gratuite du minibar pour certains produits, massage de 15 minutes au Rex Health Club...

L’hôtel Majestic Saigon lance le forfait "Expérience dans les hôtels patrimoines 5 étoiles" au prix de 4,5 millions de dôngs pour deux personnes. Ce forfait comprend une nuit en chambre Colonial City Deluxe, un buffet de petit-déjeuner, ainsi qu’un service de navette gratuite depuis et vers l’aéroport dans un rayon de 7 km.

Programmes attrayants

De son côté, le Continental Saigon, connu pour son charme historique, propose une réduction de 10% sur les tarifs des chambres, accompagnée d’un service de navette gratuite pour les séjours d’au moins sept nuits.

Sur la rue piétonne Nguyên Huê, le Kim Dô offre des tarifs attractifs: 1,5 million de dôngs/nuit pour une chambre simple et 1,8 million de dôngs/nuit pour une chambre double. À cela s’ajoutent des réductions de 10% sur les salles de conférence et de banquet, 15% sur les services de transport aéroportuaire, et 15% sur les services de blanchisserie.

L’Oscar Saigon propose des tarifs préférentiels: de 1,21 à 2,4 millions de dôngs pour les chambres simples et de 1,33 à 2,6 millions pour les chambres doubles; un buffet de petit-déjeuner est inclus.

Près de l’aéroport de Tân Son Nhât, l’hôtel Dê Nhât met en avant son combo "Joyeux Têt traditionnel", disponible du 23 janvier au 12 février 2025, avec des chambres à partir de 1,35 million de dôngs/nuit. L’offre inclut une navette gratuite à l’aéroport; une salle de réunion gratuite pendant une heure; 10% de réduction au restaurant Hoa Viên; un repas offert (déjeuner ou dîner) par personne et par jour.

Le Village touristique de Binh Quoi propose le combo "Expérience de vacances vertes du week-end" à un tarif avantageux de 999.000 dôngs/personne. Cette offre inclut: une excursion en canot pour explorer la péninsule de Thanh Da; un buffet à la zone touristique de Binh Quoi 1; une nuit en bungalow à Binh Quoi 2 avec petit-déjeuner et déjeuner familial inclus.

À prix cassés

Dans le Centre, l’hôtel Yasaka Saigon - Nha Trang propose des réductions allant jusqu’à 60% sur les chambres, avec des tarifs à partir de 500.000 dôngs/nuit, ainsi que 5% de réduction sur le service de restauration; 10% sur les services de blanchisserie; 10% sur le transport aéroportuaire et 20% sur les services de massage et spa.

Photo : Saigontourist/CVN

Le Saigon - Dà Lat offre une réduction de 25% sur les tarifs des chambres, tandis que Saigon - Ban Mê propose un forfait combiné au prix de 950.000 dôngs pour deux personnes.

À Dà Nang, le Saigontourane affiche des tarifs allant de 450.000 à 900.000 dôngs pour une chambre simple et de 500.000 à un million de dôngs pour une chambre double.

L’ancien hôtel Saigon - Morin (ancienne citadelle de Huê) propose une promotion "Business Package" à partir de 1,85 million de dôngs/nuit, comprenant le service de navette à l’aéroport, un rabais de 23% sur le tarif de la chambre pour la deuxième nuit, ou la promotion de chambre pour les Vietnamiens d’outre-mer avec des prix à partir de seulement 1,3 million de dôngs/nuit.

Dans le Nord, le Saigon - Phu Tho offre 50% de remise sur les chambres Deluxe, 60% sur les chambres de Suite et d’Executive Suite, respectivement à seulement 960.000 dôngs/nuit, 1,8 million de dôngs/nuit et 2,4 millions de dôngs/nuit, avec un service de blanchisserie gratuit pour les clients séjournant au moins cinq nuits consécutives.

Le Majestic - Mong Cai propose des chambres à partir de 850.000 dôngs/nuit/chambre pour deux personnes, petit déjeuner compris, et la gratuité pour les enfants de moins de 6 ans partageant le lit des parents.

En outre, d’autres hôtels et villégiatures de Saigontourist ont également lancé des programmes promotionnels, tels que Dông Khanh, Thiên Hông, Saigon - Phu Yên, Saigon - Kim Liên, Saigon - Quang Binh, Saigon - Ninh Chu, Saigon - Ba Bê, Saigon - Ban Giôc, Saigon - Vinh Long, Saigon - Rach Gia, etc.

Tân Dat/CVN