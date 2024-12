Saigontourist : des fêtes d’exception pour le Nouvel An 2025

Fêtez le Nouvel An en beauté dans la zone touristique de Tân Cang, à Hô Chi Minh-Ville ! Dès 18h00, le 31 décembre, laissez-vous tenter par un somptueux dîner de gala composé de dix plats exquis, tels que des huîtres au four et une soupe Tom Yum. Accompagnez ce festin de vin, de boissons gazeuses et d’eau minérale à volonté pendant deux heures. Une soirée inoubliable pour célébrer le passage à la Nouvelle Année en toute gourmandise !

Profitez aussi d’une soirée romantique en bord de rivière, idéale pour les familles et les amis. Au programme : un dîner gastronomique, de la musique acoustique douce et une ambiance chaleureuse. Le tout pour 399.000 dôngs par adulte et 239.000 dôngs par enfant.

Le programme “Bonjour 2025” vous invite à vivre une expérience unique : admirer un feu d’artifice spectaculaire depuis un train.

Un moment magique accompagné d’un gâteau et d’un thé au litchi. Tarif : 399.000 dôngs/personne.

Photo : Saigontourist/CVN

Un tour du monde culinaire

La magie de Noël a envahi les rues de Dà Nang, emportant les habitants dans une ambiance festive. Pour couronner cette période enchantée, de nombreux convives ont choisi de célébrer

le réveillon au restaurant Le Chalet, où un dîner de gala exceptionnel (Christmas Eve Gala Dinner) les attendait.

Les chefs, véritables artistes culinaires, ont imaginé un menu raffiné alliant les saveurs de la France et de l’Asie, offrant ainsi un voyage gustatif inoubliable. Ce fut l’occasion idéale de se retrouver en famille ou entre amis et de partager de délicieux mets dans un cadre élégant.

Le restaurant Le Chalet a invité ses clients à un véritable tour du monde culinaire pour les fêtes de Noël. De l’Asie à l’Europe, les papilles ont voyagé à travers des saveurs aussi délicates qu’audacieuses. Le goi dua hai san, cette salade de bourgeons de cocotier aux accents marins, a ravi les palais les plus fins, tout comme la pizza de fruits de mer, une fusion audacieuse entre tradition italienne et saveurs iodées.

Photo : Saigontourist/CVN

Pour les amateurs de classiques revisités, le bœuf australien sauce au poivre vert et la quiche ont rencontré un franc succès. Les plus curieux ont quant à eux succombé aux délices exotiques de la soupe de champignons des neiges au crabe et du poisson brûlé au galanga et au sésame.

Ce voyage gastronomique, proposé au prix exceptionnel de 299.000 dôngs par adulte et 219.000 dôngs par enfant (5-9 ans), a été complété par des animations musicales, des cadeaux pour les plus jeunes et un verre de jus de fruits offert.

Zone touristique de Tân Cang, A100, rue Ung Van Khiêm, 25e quartier, arrondissement de Binh Thanh, Hô Chi Minh-Ville

Tél.: (+84-28) 38 99 11 20 - 09 01 88 97 04 - 09 01 88 97 06

Courriel : tancang@binhquoi.vn

Site web : www.binhquoi.vn

Le Chalet de l’hôtel Saigontourane

5, rue Dông Da, arrondissement de Hai Châu, ville de Dà Nang

Tél.: (+84-236) 3 82 10 21, 09 13 40 70 91 - 09 83 06 03 57 - 09 06 49 25 29, Restaurant Le Chalet de l’hôtel Saigontourane.

Truong Giang/CVN