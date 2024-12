Saigontourist à la Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville

Photo : Saigontourist/CVN

Sous l’égide du Service de la culture, des sports et du tourisme de Cân Tho, le programme a réuni des activités variées, incluant des événements touristiques, sportifs et musicaux, ainsi que des promotions commerciales pour stimuler la demande.

L’un des moments forts était l’annonce officielle d’une croisière fluviale reliant Hô Chi Minh-Ville aux principales localités du delta du Mékong. En outre, des stands ont présenté des produits phares tels que les produits OCOP (À chaque commune son produit), des spécialités locales et des circuits touristiques.

Représenté par sa succursale de Cân Tho, Saigontourist a proposé à cette occasion de nombreuses promotions et incitations pour célébrer le Têt et le Printemps : réduction de 100.000 dôngs/personne pour les circuits terrestres. Rabais de 200.000 dôngs/personne pour les circuits aériens au départ de Cân Tho. Et une remise de 1.000.000 dôngs pour un groupe de six personnes réservant un circuit terrestre.

Une offre spéciale, intitulée “Offre exclusive rien que pour vous”, a mis en avant une visite du marché fl ottant de Cai Rang pour seulement 99.000 dôngs, ou encore un tour de l’île de Son avec des remises allant jusqu’à 30%.

Promotions alléchantes

Des promotions ont été également été proposées pour les circuits nationaux, avec des prix débutant à 3.990.000 dôngs et des réductions immédiates allant jusqu’à 1.000.000 dôngs.

Photo : Saigontourist/CVN

Côté international, des circuits en Thaïlande ont bénéficié d’une réduction immédiate de 1.500.000 dôngs, et des bons de réduction allant de 500.000 à 3.000.000 dôngs sont disponibles.

En complément, le groupe a lancé des séjours dans des hôtels 4 à 5 étoiles avec des services gratuits, ainsi que des billets d’avion à prix cassé. Des cadeaux exclusifs ont également été offerts aux visiteurs inscrits aux circuits.

Au stand 42-43 de Saigontourist, les visiteurs ont eu l’opportunité de participer à des activités interactives, de recevoir des cadeaux de marque, et de découvrir des destinations touristiques vietnamiennes emblématiques, destinées tant aux clients locaux qu’aux touristes nationaux et internationaux. Cân Tho est un marché stratégique pour Saigontourist dans le delta du Mékong.

Considérée comme le centre culturel, économique, commercial et touristique de la région, la ville joue un rôle central dans le programme de coopération visant à développer le tourisme entre Hô Chi Minh-Ville et le delta du Mékong, sous l’impulsion de Saigontourist et avec le soutien du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

La participation à la Semaine du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et du delta du Mékong 2024 illustre l’engagement de Saigontourist dans la promotion et le développement du tourisme dans cette région emblématique, et plus largement à l’échelle nationale.

Minh Thu/CVN