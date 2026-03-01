Saigontourist : offres spéciales à la Foire du Printemps 2026

Saigontourist a profité de la Foire du Printemps pour dévoiler ses offres d’exception. Il a séduit les visiteurs par des expériences haut de gamme ancrées dans l’identité culturelle unique du Sud.

Photo: Saigontourist/CVN

Fidèle à sa mission pionnière de promo-tion de la culture et du tourisme du pays, Saigontourist a par-ticipé à la première Foire du Printemps du 2 au 13 février 2026 au Centre des expositions du Vietnam (VEC) à Hanoï.

Cet événement a marqué le début d’une série d’activités commerciales, culturelles et de consommation d’envergure, organisées à l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval, avec la participation active d’autres ministères, secteurs, collectivités locales et du monde des affaires. L’objectif était de promouvoir et de stimuler la consommation de produits nationaux, de rapprocher l’offre et la demande, de renforcer les chaînes d’approvisionnement et de contribuer à la croissance économique. Par ailleurs, la foire a permis également de diffuser les valeurs culturelles, de créer des liens entre les régions et de célébrer l’identité vietnamienne du Têt traditionnel à travers des expositions, des spectacles artistiques et des événements culinaires.

Il s’agissait également de la deuxième participation du groupe à un événement national d’envergure dédié au commerce, à la culture et à la consommation, après la Foire d’automne qui s’est tenue en octobre-novembre 2025.

Campagne du commerce et du tourisme

Truong Duc Hùng, directeur général de Saigontourist, a déclaré: "La participation à cette première édition de la Foire du Printemps a marqué non seulement le lancement de notre principale campagne de promotion du commerce et du tourisme pour 2026, mais a témoigné également de l’engagement de Saigontourist à préserver et à diffuser les valeurs culturelles des fêtes traditionnelles du Têt. C’était une occasion unique pour le groupe de mettre en relation l’offre et la demande, de stimuler la consommation intérieure et de présenter des produits printaniers uniques, contribuant ainsi à une forte dynamique de croissance pour le secteur du tourisme dès le début du Nouvel An lunaire du Cheval".

Sur le stand de Saigontourist, en plus d’une présentation d’images et d’une gamme de produits et services uniques pour les vacances du Têt traditionnel proposés par ses entreprises membres, le voyagiste a lancé une vaste campagne promotionnelle intitulée "Rendez-vous à la Foire du Printemps - À la recherche des meilleures offres pour célébrer le Nouvel An lunaire du Cheval". Les visiteurs ont pu bénéficier d’avantages exceptionnels: des réductions importantes sur les voyages à l’étranger, avec des remises immédiates allant jusqu’à 5 millions de dôngs sur les réservations; ou des réductions de 2 millions de dôngs sur les voyages en Europe, en Amérique et en Australie (incluant le festival des fleurs de Keukenhof).

Saigontourist Travel a offert également une réduction immé-diate de 5 millions de dôngs sur les voyages à Dubaï pour les groupes de quatre personnes ou plus; et des réductions allant de 300.000 dôngs à un million de dôngs sur les voyages au Japon, en République de Corée, en Chine, en Thaïlande et en Inde.

Photo: Saigontourist/CVN

À cette occasion, il a présenté son programme "Voyage de printemps à la découverte du Vietnam", proposant une gamme variée de circuits à travers des régions comme Hà Giang, Cao Bang et Lào Cai, ainsi que des circuits tels que "Saigon à l’aube du Têt traditionnel", "Le Têt traditionnel dans le Delta du Mékong" ou "City tour Hanoï". Des circuits à des prix exceptionnels, à partir de seulement 800.000 dôngs.

De plus, le stand de Saigontourist a organisé en continu des mini-jeux et des tirages au sort, offrant aux visiteurs la possibilité de gagner de superbes cadeaux de voyage.

Fort de 51 ans d’expérience, Saigontourist est un partenaire de confiance et reconnu lors des principaux événements nationaux et internationaux au Vietnam. Auparavant, toujours au VEC, le groupe a eu l’honneur de représenter Hô Chi Minh-Ville à l’Exposition des réalisations nationales - 80 ans de parcours pour l’indépendance, la liberté et le bonheur en août 2025; un programme de remerciement spécial - offrant plus de 10.000 cadeaux gastronomiques gratuits aux délégués, aux habitants de Hanoï et aux touristes lors de l’événement A80; et une participation à la Foire d’automne, en octobre et novembre 2025.

Tân Dat - Trong Phuc/CVN