Saveurs et traditions au rendez-vous de Saigontourist

Avec le thème “Fédérer autour de l’excellence gastronomique vietnamienne”, la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2026 invitera les visiteurs à un voyage patrimonial unique, célébrant l’harmonie des saveurs, des traditions et de l’identité des trois régions du Vietnam.

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Photo : Saigontourist/CVN

Bonne nouvelle pour les amateurs de gastronomie : le comité d’organisation a officiellement lancé la vente anticipée des billets (Early Bird) avec des offres attractives. Concrètement, d’ici jusqu’au 23 mars 2026, les clients peuvent choisir l’une des deux options en suivantes : acheter dix billets et en recevoir immédiatement un gratuit, ou bénéficier d’une réduction immédiate de 10% sur le montant total de l’achat.

Le prix du billet tout compris est de 200.000 dôngs par adulte, incluant des coupons utilisables pour les services de la fête. De plus, une offre spéciale est prévue pour les enfants : l’entrée est gratuite pour les moins de 1,2 m accompagnés d’un adulte.

Acheter ses billets à l’avance permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de mieux organiser son temps et d’éviter les files d’attente lors des journées de forte affluence.

Plus de 500 spécialités

Cette année, l’événement prendra une dimension encore plus importante avec la participation de 50 hôtels, resorts et restaurants 4 à 5 étoiles du groupe Saigontourist à travers le pays, ainsi que des provinces partenaires et des consulats généraux de plusieurs pays basés à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : Saigontourist/CVN

La fête recréera le flux culturel et gastronomique des trois régions. Chaque espace thématique représentera un chapitre du voyage patrimonial : du village-marché du Nord à la vieille ville de Hôi An, en passant par les marchés flottants du Sud-Ouest, jusqu’à un Saïgon d’Antan et une Hô Chi Minh-Ville dynamique et contemporaine.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir “dix voyages de saveurs” à travers plus de 500 plats emblématiques.

L’espace culinaire du Nord mettra à l’honneur le bún cha (vermicelle au porc grillé), le pho (soupe de nouilles) traditionnel, ainsi que les spécialités des régions montagneuses.

Le Centre séduira avec les saveurs de Huê, de Hôi An et la cuisine raffinée des zones côtières.

Enfin, le Sud invitera à savourer le bánh xèo (crêpe fourrée) et les plats typiques des marchés flottants. Par ailleurs, un espace moderne mettra en avant les tendances gastronomiques vertes et les boissons saines.

Au-delà de la gastronomie, l’événement se transformera en une véritable célébration culturelle avec des spectacles traditionnels, des jeux folkloriques et la mise en avant de l’artisanat.

Espace artistique

Les performances artistiques incluront marionnettes sur l’eau, danse Cham, chant bài choi (art combinant chant folklorique et jeu de cartes), chants populaires de Huê, don ca tài tu (chant amateur du Sud), gongs des Hauts plateaux du Centre, ainsi que xoè (danse folklorique) du Nord-Ouest.

Dans les espaces dédiés aux métiers artisanaux, les visiteurs pourront admirer les artisans à l’œuvre et apprendre à fabriquer des gâteaux traditionnels, des chapeaux coniques, des céramiques, des estampes de Dông Hô ou des fleurs en papier de Thanh Tiên.

De nombreux espaces photo “check-in” seront installés, avec des décors reflétant les identités régionales et des mascottes inspirées de la rue des fleurs du Têt du Cheval 2026. Des espaces d’expérience permettront de revêtir des costumes régionaux (áo dài - tunique fendue traditionnelle des Vietnamiennes, áo bà ba - chemisier ample fendu) pour partager ces moments sur les réseaux sociaux.

La Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist est le seul événement gastronomique au Vietnam à avoir reçu le titre de “Meilleure fête culinaire du monde” trois années consécutives (2023-2025) et de “Meilleure fête culinaire d’Asie” quatre années de suite (2022-2025) par les World Culinary Awards.

L’édition 2026 se déroulera du 26 au 29 mars dans la Zone touristique de Van Thanh (48/10, rue Diên Biên Phu, Hô Chi Minh-Ville). Les horaires d’ouverture seront de 15h00 à 22h00.

Lieux de vente des billets

- Zones touristiques de Binh Quoi 1, 2, 3. Tél.: 09 01 88 97 01/02/03

- Zone touristique de Tân Cang. Tél.: 09 01 88 97 04

- Zone touristique de Van Thánh. Tél.: 09 01 88 97 05

Hotline : 09 01 88 97 09, ainsi que les unités membres de Saigontourist.

Minh Thu - Gia Hân/CVN