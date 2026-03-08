Saigontourist : offres attractives pour le premier trimestre

À l’occasion du Nouvel An 2026, le groupe Saigontourist lance une vaste campagne promotionnelle à travers l’ensemble de son réseau, valable jusqu’au 31 mars 2026.

>> Saigontourist : 50 ans d'excellence, un parcours rayonnant

>> Saigontourist : offres spéciales à la Foire du Printemps 2026

Le programme de Saigontourist cible l’hébergement, la villégiature, la gastronomie ainsi que l’organisation de mariages et de conférences. Il vise non seulement à exprimer sa gratitude envers la clientèle, mais aussi à stimuler la demande touristique lors des pics saisonniers tels que la Journée internationale des femmes (8 mars) et la saison touristique du printemps.

Truong Duc Hùng, directeur général de Saigontourist, a affirmé que ce programme promotionnel du 1er trimestre 2026 constitue “un remerciement sincère adressé aux partenaires et aux clients ayant accompagné le groupe“. L’objectif est d’apporter des valeurs ajoutées tangibles, permettant aux voyageurs de bénéficier de services de haute qualité à des tarifs compétitifs sur l’ensemble du territoire.

Réductions séduisantes

À Hô Chi Minh-Ville, le secteur de l’hébergement se distingue par des formules flexibles dans les établissements 5 étoiles. L’hôtel Rex Saigon propose le forfait “Long Stay” pour tout séjour d’au moins cinq nuits consécutives, incluant le transfert aéroportuaire, une réduction de 15% sur la restauration et de 30% sur la blanchisserie.

Photo: Saigontourist/CVN

Le Grand Saigon présente quatre formules à partir de 4.199.000 dôngs/nuit, comprenant le minibar, des spécialités régionales et des navettes aéroportuaires. Quant au Majestic Saigon, il déploie le forfait Century Suite (minimum deux nuits) dès 4.845.000 dôngs, incluant un thé de l’après-midi “Taste of Vietnam” et les transferts.

Les établissements 4 étoiles tels que le Continental Saigon, Kim Dô, Oscar, Dê Nhât et Dông Khanh (3 étoiles) proposent également des remises allant de 5% à 30%. Les clients de longue durée bénéficient d’un départ tardif gratuit, de réductions sur la blanchisserie et d’un surclassement prioritaire, des mesures concrètes pour optimiser le budget des séjours au cœur de la mégapole.

Dans le Sud, le Resort Saigon - Côn Dao propose des chambres dès 990.000 dôngs/nuit avec petit-déjeuner et transferts, sans supplément durant les jours fériés du Têt. Dans le Centre, le Saigon - Ninh Chu Resort affiche des baisses de tarifs allant de 40% à 60%, soit environ 1.000.000 dôngs/nuit avec thé de l’après-midi et accès à la plage privée.

Les hôtels Saigon - Phu Yên et Saigon - Đông Hà introduisent des combos, dès 350.000 dôngs/nuit ou 1.500.000 dôngs pour un forfait de deux nuits, ainsi que différentes réductions sur la restauration et la blanchisserie. Dans le Nord, l’hôtel Saigon - Ha Long maintient des tarifs dès 1.400.000 dôngs/nuit, sans frais supplémentaires pour les week-ends et les jours fériés.

Photo: Saigontourist/CVN

Le volet gastronomique et événementiel n’est pas en reste. Le Rex Saigon lance ses nouveaux cocktails printaniers tels que “The Beginning Mojito” et “Bonjour le printemps Kombucha” au Rooftop Garden Bar, tandis que le Majestic poursuit ses buffets BBQ de fruits de mer le week-end à 1.200.000 dôngs/personne, ainsi que plusieurs offres spéciales pour les clients fêtant leur anniversaire, les locataires et les groupes. L’hôtel Grand propose des offres de mariage à partir de dix tables avec nuitée offerte et bières gratuites.

Expériences renouvelées

Les hôtels Kim Dô, Oscar, Continental, Dông Khanh et Dê Nhât appliquent des forfaits pour les banquets d’entreprise et la Saint-Valentin dès 4.500.000 dôngs/table, incluant le karaoké, l’écran LED et les boissons. Le Village touristique de Binh Quoi mise sur la “gastronomie verte” avec ses formules “Nia xanh” (Plateau vert) et des mariages éco-responsables sur le site de Tân Cang, incluant des croisières fluviales pour les réservations à partir de 20 tables.

Dans les provinces du Centre et du Nord, les unités telles que Saigon - Dông Hà et Saigon - Ha Long se concentrent sur l’événementiel avec une réduction de 50% sur la location de salles de réunion. Les organisateurs de grandes conférences ou de banquets de début d’année recevront des prestations gratuites (champagne, effets spéciaux, maîtres de cérémonie et systèmes audiovisuels professionnels).

Cette campagne du 1er trimestre 2026 réaffirme l’engagement de Saigontourist à améliorer la qualité de ses services et à diversifier ses produits. Fort d’un réseau de plus de 100 unités membres à travers le pays depuis 1975, le groupe consolide sa position de leader de l’industrie touristique nationale.

Pour plus de détails, les clients sont invités à consulter le site www.saigontourist.com.vn afin de préparer au mieux leurs voyages printaniers.

Truong Giang - Hoàng Hà/CVN