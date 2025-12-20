Les grandes villes s’habillent de lumière pour célébrer Noël

Partout au Vietnam, l’esprit de Noël s’impose avec éclat. Rues, églises et centres commerciaux se parent de décorations vives et raffinées, tandis que la population s’approprie cette fête avec une énergie et un enthousiasme contagieux.

Photos : VNA/CVN

En ces derniers mois de l’année 2025, alors que l’atmosphère de Noël se fait sentir, de nombreux visiteurs, vietnamiens comme étrangers, se sont rendus à la Grande Cathédrale ou cathédrale Saint-Joseph de Hanoï pour la visiter et y faire une halte photographique.

Un joyau néo-gothique

La Grande Cathédrale est située au 40 rue Nhà Chung, quartier de Hoàn Kiêm, Hanoï, juste au carrefour de rues Nhà Tho, Ly Quôc Su et Nhà Chung. Son nom officiel est la cathédrale Saint-Joseph de Hanoï. C’est l’édifice catholique le plus ancien de la capitale. Construite à partir de 1886, elle arbore un style architectural néo-gothique classique, inspiré de Notre-Dame de Paris. L’ouvrage impressionne par ses deux hautes flèches-clochers, ses splendides vitraux colorés et ses murs de pierre patinés par la mousse, créant une beauté à la fois solennelle et nostalgique.

À l’intérieur, l’espace est majestueux avec un autel finement sculpté et la lumière tamisée émanant des vitraux. Pour beaucoup, ce n’est pas seulement un lieu de prière et de recueillement, mais aussi un endroit où l’on peut ressentir clairement l’esprit du vieux Hanoï.

Photos : CTV/CVN

Depuis longtemps, cette rue n’est plus étrangère aux habitants de Hanoï, attirant locaux et touristes vers la Grande Cathédrale. L’endroit est devenu un symbole, l’un des sites touristiques les plus populaires pour la population lors de la fête de Noël.

À chaque saison de Noël, la cathédrale est décorée de lumières éblouissantes, d’un grand sapin et d’une crèche comprenant l’ensemble des personnages traditionnels : la Sainte Famille, les bergers, les Rois mages et les animaux de l’étable. Elle est recouverte de lumières LED scintillantes avec une étoile de Noël trônant au sommet du clocher. Non seulement la façade, mais aussi le parvis et les alentours sont illuminés par de longues guirlandes qui courent le long des arbres, créant une ambiance à la fois solennelle, éclatante et légèrement désuète.

Pour les habitants, la vue des foules affluant de partout apporte une sensation à la fois familière et nouvelle chaque année. Noël à la Grande Cathédrale est également l’occasion pour tous de se rassembler, de se divertir et de capturer de beaux souvenirs près du sapin de Noël flamboyant.

La zone autour de la cathédrale est célèbre pour ses cafés et ses restaurants à l’ancienne, typiques de la capitale. Les jeunes s’y retrouvent souvent pour discuter et se détendre après de longues heures d’études ou de travail.

À cette époque de l’année, de nombreux centres commerciaux et hôtels de Hanoï sont également magnifiquement décorés. Des sapins géants ont été installés. Les décorations comprennent des rennes, des images du Père Noël, et des lampes à LED qui transforment l’atmosphère, offrant ainsi aux visiteurs un cadre féérique pour prendre des photos et créer des souvenirs avec leurs proches en cette fin d’année.

Les cafés de la ville ne sont pas en reste, investissant eux aussi dans des décorations à thème. De nombreux établissements célèbres créent des ambiances spécifiques, incitant les clients à prendre des photos et partager des moments inoubliables.

Selon le Vicaire général de l’Archidiocèse de Hô Chi Minh-Ville et chef du Comité de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Saigon, le système d’éclairage LED a été entièrement installé et testé avant d’être officiellement mis en service le 1er décembre.

Un millier de kilomètres de lampes à LED

Chaque soir, la cathédrale Notre-Dame de Saigon brille de mille feux grâce à plus de 1.000 km de lampes à LED. Elles sont allumées de 18h45 à 23h00, couvrant la façade, les deux clochers et les motifs décoratifs. C’est la troisième année consécutive que l’édifice est décoré de lumières durant sa période de restauration, attirant de nombreux habitants et touristes.

Photos : VNA/CVN

Cette année, la quantité de LED a doublé par rapport à Noël dernier. En plus des motifs habituels, le système a été enrichi de globes terrestres, d’étoiles et de cloches le long de la toiture.

Un élément notable est l’illumination des deux flèches en zinc qui prennent la forme de sapins de Noël, transformant la cathédrale en un phare étincelant au cœur de la ville. L’ensemble du système utilise des ampoules LED sans dégagement de chaleur, garantissant à la fois la sécurité de la structure en cours de restauration et une économie d’énergie.

La décoration lumineuse de Noël est devenue un événement annuel majeur depuis 2017. Elle transforme les alentours de l’église, notamment la place devant la statue de la Vierge de la Paix et la rue du livre Nguyên Van Binh, en un lieu de rencontre culturel et touristique incontournable durant la saison des fêtes.

Un emblème architectural

La cathédrale Notre-Dame de Saigon est située au 1, rue Công Xa Paris, en plein centre du quartier de Saigon. Considérée comme le “cœur” de la métropole, elle est entourée par la Poste centrale, la rue du livre Nguyên Van Binh et le Palais de la Réunification, formant un complexe architectural et culturel parmi les plus remarquables de Saigon.

Photo : CTV/CVN

La cathédrale est un chef-d’œuvre de l’architecture occidentale du XIXe siècle, mêlant harmonieusement les styles roman et gothique. Le fait le plus extraordinaire est que tous les matériaux de construction - briques rouges, tuiles, ciment, acier et vitraux - ont été importés directement de France. Les briques rouges de Marseille, utilisées pour la surface des murs, n’ont pas été enduites et conservent encore leur couleur d’origine après plus d’un siècle, témoignant d’une qualité et d’une durabilité intemporelles.

L’architecture des deux clochers est également un point fort de l’édifice. Initialement, l’église possédait deux tours carrées de 36,6 m de haut. Puis, en 1885, deux flèches ont été ajoutées, portant la hauteur totale à 57,6m, faisant de la cathédrale l’une des structures les plus hautes de Saigon à l’époque. Chaque tour abrite six grandes cloches, formant un ensemble réputé pour sa sonorité cristalline, considérée comme l’une des plus belles d’Asie du Sud-Est.

À l’intérieur, l’espace de la nef s’ouvre, majestueux et aéré, avec une longueur de 93 m, une largeur de 35m et une voûte de 21 m de haut, pouvant accueillir environ 1.200 personnes. La lumière intérieure est filtrée par un système de 56 vitraux, dont des rosaces et des oculi (yeux-de-bœuf), conférant une ambiance à la fois solennelle et scintillante lorsque les rayons du soleil traversent le verre.

Les deux grandes colonnades soutenant la nef sont ornées de statues des Douze Apôtres, tandis que l’autel du Sanctuaire est sculpté dans un bloc de marbre massif, représentant six anges d’une finesse exquise.

L’espace devant l’église accueille la statue en marbre de Notre-Dame de la Paix, créant une place sereine au milieu de l’agitation urbaine. Cet endroit est depuis longtemps un lieu de prédilection pour les habitants et les visiteurs, et fait partie intégrante de la mémoire de Saigon.

Après près de 150 ans, la cathédrale Notre-Dame de Saigon demeure un symbole architectural, culturel et religieux essentiel de la ville. La saison de Noël illuminé ne fait pas seulement revivre l’esprit de fête, mais contribue également à honorer la beauté d’un édifice historique qui est préservé et restauré jour après jour.

Nguyên Thành/CVN