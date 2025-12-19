Ouverture du Festival international de la gastronomie "Huê - capitale culinaire"

Le soir du 18 décembre, la ville de Huê a donné le coup d'envoi du Festival international de la gastronomie "Huê - capitale culinaire", un événement majeur marquant la clôture de l'Année nationale du tourisme - Huê 2025.

>> Huê et Hanoï parmi les 50 meilleures villes gastronomiques selon TasteAtlas

>> À Huê, où Tatler Asia vous dit qu’on mange bien !

>> Le bun bo et le festival du nouveau riz de Huê deviennent patrimoine culturel

>> La cuisine végétarienne de Huê enchante sur le National Geographic Traveller

Photo : VNA/CVN

Organisé par le Comité populaire municipal en coordination avec le Fonds de soutien au développement du tourisme du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le festival a attiré un large public dès la soirée d'ouverture.

Plus de 50 stands culinaires, représentant diverses provinces du Vietnam ainsi que des partenaires internationaux, transforment le site en un espace vibrant et coloré. Le festival propose un parcours sensoriel riche avec des spécialités régionales, des plats internationaux, des produits OCOP de haute qualité et des présentations culinaires destinées à la promotion à l'étranger.

Le moment fort de la cérémonie d'ouverture a été l'annonce officielle de l'inscription du "Bún bò Huế" (la célèbre soupe de nouilles au bœuf de Huê) sur la Liste du patrimoine culturel immatériel national. Cette distinction confirme la valeur exceptionnelle et la vitalité de ce plat emblématique, véritable "ambassadeur culinaire" du Vietnam, présent aussi bien dans les menus internationaux que dans les classements gastronomiques les plus prestigieux.

Photo: VNA/CVN

Selon Trân Thi Hoài Trâm, directrice du Service du tourisme de Huê, ce festival ne se limite pas à célébrer la gastronomie traditionnelle et contemporaine. Il s'inscrit dans une stratégie visant à consolider la marque "Huê - capitale culinaire", faire de la gastronomie un pilier de l'économie du patrimoine et de l'industrie culturelle de la ville ainsi que préparer l'adhésion de Huê au Réseau des villes créatives de l'UNESCO dans le domaine de la gastronomie.

L'événement se poursuit jusqu'au 21 décembre et devrait dynamiser le tourisme de fin d'année dans l'ancienne capitale impériale.

VNA/CVN