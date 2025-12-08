Le tourisme vietnamien accélère pour la haute saison de Noël et du Nouvel An

Après onze mois de croissance positive, le tourisme vietnamien entre dans la dernière ligne droite de l’année avec de nombreux signes d’accélération.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, à la fin du mois d’octobre 2025, le pays avait recensé environ 125 millions de touristes domestiques et 17,2 millions de visiteurs internationaux. Cette dynamique se reflète clairement dans les recettes : au cours des dix premiers mois, le secteur du voyage a généré environ 77.400 milliards de dôngs, tandis que les services d’hébergement et de restauration ont rapporté plus de 695.100 milliards de dôngs.

Ces indicateurs favorables créent non seulement un climat de confiance pour les entreprises, mais renforcent aussi la possibilité pour le secteur d’atteindre, voire de dépasser ses objectifs annuels, alors que s’approchent les fêtes de Noël, du Nouvel An et la période précédant le Têt traditionnel.

Saisissant cette opportunité, de nombreuses localités renouvellent leurs produits, appliquent les technologies et activent une série de programmes attractifs pour capter la clientèle jeune.

L’expérience numérique devient le point fort de la haute saison cette année, avec l’intégration de la VR, de l’AR ou des QR codes dans les parcours de découverte du patrimoine, rendant les récits culturels plus vivants et accessibles.

Dans plusieurs provinces telles que Lào Cai, Tuyên Quang, Diên Biên, Thai Nguyên…, la tendance du tourisme immersif remplace progressivement les formes traditionnelles de visite. Les visiteurs ne se contentent plus d’admirer le paysage, mais participent à la vie locale : ils revêtent des costumes traditionnels, cuisinent eux-mêmes des plats à Ta Van, s’initient à la récolte, à la torréfaction et à la préparation du thé à Thai Nguyên, apprennent le tissage de brocatelle à Bac Ha ou encore prennent part à des soirées culturelles avec les groupes ethniques… Ces produits peuvent être vendus séparément, augmentant la valeur des circuits tout en prolongeant la durée de séjour.

La fin de l’année est également la période où les voyagistes lancent de nombreuses offres promotionnelles.

Nguyên Công Hoan, directeur général de Flamingo Redtour, a indiqué que les recherches de circuits et d’hébergements augmentaient fortement en novembre et décembre, créant des conditions favorables pour stimuler les ventes.

Poser les bases d’un nouveau cycle de croissance

Grâce à la croissance des dix premiers mois et à la préparation précoce des localités comme des entreprises, le tourisme vietnamien aborde la haute saison avec une marge importante de progression.

Selon Vu Thê Binh, président de l’Association du tourisme du Vietnam, pour transformer ces opportunités en flux réels de visiteurs, le secteur doit intensifier la communication numérique sur les marchés clés et renforcer les voyages de familiarisation (Famtrip) destinés aux partenaires internationaux.

De nombreuses destinations entrent dans une phase de forte demande, dont Dà Lat, toujours attractive avec la brume du lac Xuân Huong et ses ruelles illuminées pour Noël ; l’afflux de visiteurs remplit les hôtels du centre, poussant les touristes vers des zones plus calmes comme Trai Mat ou Xuân Truong.

À l’inverse de l’atmosphère brumeuse de Dà Lat, Hô Chi Minh-Ville entame décembre avec son rythme effervescent habituel. Phu Quôc offre quant à elle une ambiance festive totalement différente, avec ses plages ensoleillées, sa mer calme et ses soirées de Noël en bord de mer.

Si les programmes de stimulation de la demande continuent d’être optimisés, la saison des fêtes pourrait devenir un catalyseur majeur, permettant au secteur d’atteindre ses objectifs pour 2025 et de poser les bases d’un nouveau cycle de croissance.

