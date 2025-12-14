Ambiance festive dans les librairies Fahasa

Pour accompagner l’effervescence des achats de fin d’année, Fahasa lance, du 1 er décembre 2025 au 4 janvier 2026, le programme "Célébrer Noël - Accueillir le Nouvel An 2026" dans ses 130 librairies à travers le pays. Déployé à grande échelle avec le soutien de nombreux fournisseurs et Maisons d’édition nationales et internationales, l’événement promet une large sélection de produits, des promotions attractives et une riche palette d’activités destinées aux clients.

>> Un nouveau rendez-vous pour la culture de la lecture à Hô Chi Minh-Ville

>> Triés, nettoyés, rangés : les jouets d'occasion se pomponnent pour Noël

>> Semaine du livre des Éditions Penguin Random House US

>> Marché de Noël 2025 : la communauté francophone se retrouve à Saint-Ange

Le 13 décembre, la librairie Fahasa Tân Dinh a inauguré une activité entièrement nouvelle : le festival Countdown - Lighting Ceremony, marqué par l’illumination d’un sapin de Noël de plus de 5 m de haut, décoré de milliers de LED, de boules scintillantes et de neige artificielle.

Destiné aux familles et aux jeunes, cet espace festif propose, outre la cérémonie d’illumination, une ambiance féerique mêlant jeux de lumière, chutes de neige artistiques, musiques de Noël et nombreuses animations adaptées à tous les âges. Les enfants pourront rencontrer le Père Noël, tandis que les jeunes et les familles profiteront des espaces de check-in pour immortaliser leurs souvenirs. Les organisateurs espèrent offrir au public une soirée chaleureuse et conviviale, donnant le coup d’envoi à une saison de Noël joyeuse et paisible.

Des librairies aux couleurs de Noël

Cette année, les espaces de Noël dans les librairies Fahasa bénéficient d’un aménagement harmonisé : allées dégagées, éclairage raffiné et décorations festives telles que sapins scintillants, rennes, Père Noël, coffrets cadeaux géants et guirlandes LED. L’ensemble crée une atmosphère lumineuse, chaleureuse et inspirante, idéale pour les familles, les jeunes et les amateurs de photographie.

Les zones d’exposition sont reliées aux espaces de produits phares afin de faciliter la visite et le shopping. Fahasa a préparé une large gamme d’articles de Noël : rennes décoratifs, sapins ornées de boules et flocons de neige, cheminées décoratives, bougies parfumées, verres, mugs, gourdes isothermes, boîtes à musique, peluches et confiseries thématiques. Les produits spécifiques à Noël - livres, cadeaux et décorations - sont proposés en quantité suffisante pour répondre pleinement aux besoins des clients sur l’ensemble du réseau. S’y ajoutent des articles tendance : jouets à succès, livres en édition limitée, best-sellers, cadeaux et souvenirs pour les jeunes.

Dans les librairies Fahasa, les produits sont organisés par thématiques - décorations de Noël, cadeaux, jouets, confiseries - avec une mise en scène claire, festive et facile à repérer. Par ailleurs, l’offre est renforcée pour le Nouvele Ane, incluant jouets tendance, articles de décoration et fournitures scolaires, afin de satisfaire une clientèle aux besoins variés.

Promotions et activités

Du 1er décembre 2025 au 4 janvier 2026, Fahasa propose des promotions allant jusqu’à 50%. De nombreux produits de qualité issus de marques réputées, nationales et internationales, sont concernés : livres pour enfants, romans, ouvrages de développement personnel, jouets tendance, fournitures scolaires et cadeaux.

Tout au long du programme, Fahasa, en collaboration avec ses partenaires et fournisseurs, organise une série d’activités interactives et expérientielles : ateliers de création de cartes de Noël, séances de contes, pâtisserie, assemblage de maquettes, jeux-questionnaires, etc. Pensées pour les familles, ces animations offrent aux parents et aux élèves un espace de loisirs à la fois ludique et enrichissant, en particulier le week-end.

La foire du livre "Xmas Fair- Célébrer Noël, Accueillir le Nouvel An 2026", organisée du 21 novembre au 25 décembre 2025 à la librairie Fahasa Tân Dinh, constitue le point d’orgue de la série d’événements festifs de fin d’année de Fahasa.

Texte et photos : Minh Thu/CVN