Saigontourist : grandes promotions pour la "Summer Party 2024"

Photo : Saigontourist/CVN

Saigontourist Travel, relevant du groupe Saigontourist, a lancé d’importantes promotions sur 360 circuits nationaux et internationaux, ainsi qu’un dîner de gala gratuit pour les groupes de touristes qui choisissent les circuits à Phan Thiêt (Binh Thuân), Vung Tàu (Bà Ria-Vung Tàu), Dà Lat (Lâm Dông), Nha Trang (Khanh Hoà) et Phu Yên (Centre). De plus, chaque touriste réservant un circuit lors de cet événement contribuera à planter un arbre dans le cadre du programme “Vie verte - tourisme vert” déployé par Saigontourist à travers le pays.

De nombreux programmes attrayants

Avec des circuits domestiques au départ de Hô Chi Minh-Ville, les clients peuvent bénéficier de réductions allant jusqu’à 50% ; de la gratuité pour les enfants de moins de 11 ans pour les tours à destination de Dà Lat (quatre jours), Nha Trang (quatre jours), Nha Trang - Dà Lat (cinq jours), Buôn Ma Thuôt (cinq jours), pour des départs en juin, juillet et août 2024; de tours de 2,5 millions de dôngs par personne (quatre jours) à Dà Lat pour des départs les 7 septembre et le 5 octobre, à Nha Trang les 14 septembre et le 12 octobre. Les deux tours (deux jours) pour découvrir la ville de Phan Thiêt (départs le 22 septembre ou le 20 octobre) et la ville de Bao Lôc (départs le 29 septembre ou le 27 octobre) ne coûteront que 1,5 million de dôngs par personne. Une réduction allant jusqu’à 2 millions de dôngs sera appliquée pour les groupes de quatre personnes ayant réservé les circuits de découverte de la ville de Dà Nang, de l’île de Phu Quôc (Kiên Giang), ainsi que pour les visites des villes de Tuy Hoà (Phu Yên) et Quy Nhon (Binh Dinh).

Pour les voyages à l’étranger, une réduction de 30 millions de dôngs sera appliquée. Plus précisément, le circuit en Europe du Nord (12 jours) coûtera 149,999 millions de dôngs ; celui au Canada (12 jours) débutera à partir de 169,999 millions de dôngs. Le voyagiste a également lancé une réduction de 20 millions de dôngs pour des circuits “France - Suisse - Italie” (10 jours) à partir de 129,999 millions, “Italie - Grèce” (10 jours) à partir de 149,999 millions, la découverte de l’Europe centrale (10 jours) à partir de 99,999 millions, “Royaume-Uni - Écosse” (neuf jours) à partir de 139,999 millions, et “États-Unis de l’Est et de l’Ouest” (10 jours) à partir de 119,99 millions. De nombreux autres circuits promotionnels attractifs sont prévus en Asie du Sud-Est et du Nord-Est.

En outre, le voyagiste propose une série de tours urbains dans 18 provinces et villes où ses succursales opèrent, avec des prix préférentiels pour les touristes choisissant les services de détail ou les services “Free & easy” (billets d’avion, de train à grande vitesse ou chambres d’hôtels).

De nouvelles expériences

Plus précisément, dans les succursales de Rach Gia et An Giang, une réduction de 10% sera appliquée aux clients qui achètent un combo comprenant les billets de bateau, l’hébergement, les motos pour visiter les îles de Hon Son, Nam Du ou Phu Quôc, à partir de seulement 888.000 dôngs par personne.

Photo : Saigontourist/CVN

À Cân Tho, découvrir le marché flottant de Cai Rang pendant trois heures et y admirer le lever du soleil ne coûtera que 290.000 dôngs, et le tour de la ville pendant une journée (le 15 juin ou le 29 juin) seulement 299.000 dôngs.

La succursale de Bên Tre propose des offres spéciales pour le tour de Vàm Hô où l’on peut découvrir la cuisine à base de noix de coco, ainsi que les vergers de Tân Phu. Pour ces tours d’une journée le week-end, les deux premiers touristes ne débourseront que 299.000 dôngs par personne, et les clients suivants 599.000 dôngs.

À la succursale de Quy Nhon, le prix du forfait de deux jours au Life Club & Resort et à l’aire de pique-nique de Trung Luong sera de 650.000 dôngs, comprenant un barbecue et la navette aller-retour dans la ville. De nombreuses autres excursions d’une journée pour explorer la ville de Quy Nhon (Binh Dinh) seront également proposées aux clients.

À Buôn Ma Thuôt, Saigontourist propose un trek d’une journée autour du lac Lak pour 1,19 million de dôngs par personne, ou une visite de trois jours comprenant à la ferme de Dang (Dang Farm) - les maisons sur pilotis de la commune d’Easin - la zone touristique de 1984 - les cascade Dray Nur - le village de Buôn Dôn - le Musée mondial du café, et ce pour 3,899 millions de dôngs par personne.

Au départ de la ville de Biên Hoà (Dông Nai), la visite d’Aqua City et du parc aquatique The Amazing Bay (une journée) est disponible tous les samedis à partir de 979.000 dôngs, et le tour de glamping de deux jours au lac Tri An à partir de 1,99 million de dôngs par personne.

Saigontourist Travel offrira une réduction de 150.000 dôngs sur les voyages à Nghê An, Thanh Hoa ou pour le circuit d’une journée “I love Hanoï”. À noter également une réduction de 100.000 dôngs pour les voyages à Hai Phong et dans l’archipel de Cat Bà.

Dans le cadre de la “Summer Party 2024”, Saigontourist Travel a organisé un programme de flashmob “In Summer” le 11 mai dans la rue piétonne Nguyên Huê, dans le 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, avec la participation de 30 guides touristiques. À cette occasion, les visiteurs ont reçu des cadeaux d’été en édition limitée au design exclusif par Saigontourist Travel.

Tân Dat/CVN