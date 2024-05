Le Vietnam organise, pour la première fois, des visites nocturnes en forêt

Afin de répondre aux besoins des visiteurs et de leur apporter des expériences nouvelles et intéressantes, le Parc national de Cuc Phuong a officiellement ouvert en mai 2024 une visite nocturne en voiture électrique pour observer les lucioles et la faune.

>> Ninh Binh : le Parc national de Cuc Phuong inaugure les visites nocturnes

Photo : VNA/CVN

Ces visites nocturnes ont lieu entre 19h00 et 22h00 tous les jours de la semaine, chacune dure environ 1 à 1,5 heures, en voiture électrique, sur un trajet d'environ 5 km.

À partir de l'espace d'expérience et de créativité pour les enfants, les visiteurs voyagent en véhicule électrique avec un guide touristique, parcourant lentement la route qui traverse le parc, à travers les rangées de grands arbres. Les visiteurs peuvent se plonger dans la scène magique et enchanteresse de millions de lucioles scintillant comme des étoiles en pleine forêt. Grâce à des lampes de poche, ils peuvent apercevoir des animaux comme des cervidés… et de nombreux insectes.

La voiture emmène les touristes s'arrêter pour voir et en apprendre davantage sur des animaux tels que les pangolins, les civettes rayées, les chats sauvages, les loutres et les loris. Avec des habitudes nocturnes, c’est le moment idéal pour observer et connaître facilement ces animaux rares.

Photo : VNA/CVN

Thanh Tùng, un touriste de Ninh Binh, a déclaré : "J'ai visité des zoos et fait des safaris nocturnes dans de nombreux endroits, mais les expériences ici sont différentes car c'est complètement naturel. C'est un peu regrettable car il n'y avait pas beaucoup de lucioles hier. On ne peut observer que des lucioles et des animaux à l'œil nu, on ne peut pas prendre de photos parce qu'il fait sombre, mais c'est très intéressant".

La visite nocturne aide non seulement les visiteurs à explorer le monde de la forêt la nuit, mais aussi leur permet de mieux comprendre le travail de sauvetage et de conservation. Elle contribue ainsi à améliorer la compréhension, la sensibilisation et le comportement de la communauté en matière de protection de la nature ainsi que de préservation des animaux sauvages et rares.

Éduquer à l'environnement

Selon Pham Kiên Cuong, directeur du Centre d'éducation et de services environnementaux du Parc national de Cuc Phuong, "il s'agit d'un circuit touristique qui contribue à éduquer à l'environnement et à enrichir les connaissances sur la nature et la vie sauvage".

La visite est limitée à environ 100 visiteurs par session afin de ne pas perturber l'habitat naturel. "Les visiteurs sont uniquement autorisés à visiter la zone lisière de la forêt en cercle, sans entrer dans la zone centrale", a déclaré M. Cuong.

Le Parc national de Cuc Phuong a remporté pendant cinq années consécutives le titre de "Premier parc national d'Asie" (de 2019 à 2023) des prestigieux World Travel Awards. C'est une Réserve naturelle et une forêt à usage spécial implantée sur trois provinces - Ninh Binh, Hoa Binh et Thanh Hoa -, avec une flore et une faune riches, typiques de la forêt tropicale humide.

VNA/CVN