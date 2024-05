Miên, une nouvelle destination touristique à proximité de Hanoï

La plupart des habitants de Miên sont issus de l’ethnie Dao, ou plus précisément d’un sous-groupe Dao, repérable à ses pantalons courts et serrés. Depuis plusieurs générations, ils plantent des basiliers dans la forêt et y récoltent diverses plantes médicinales.

Les touristes qui se rendent à Miên sont en général agréablement surpris par la pureté de l’air et par les arômes qui se dégagent des plantes médicinales... Triêu Thi Dung, elle, est l’une de ces herboristes qui font la renommée du lieu…

"On a toujours fait ça, par ici!... Vous comprenez, on est à la montagne, ici, et des hôpitaux, il n’y en a pas, alors il faut faire avec les moyens du bord, et les moyens du bord, justement, ce sont toutes ces herbes médicinales qu’on trouve dans la nature… C’est tout un savoir-faire qui s’est transmis, de génération en génération", nous dit-elle.

Il faut savoir qu’autrefois, les habitants de Miên ne préparaient de remèdes avec des feuilles cueillies dans la forêt que pour leur usage personnel. Aujourd’hui, ils en ont fait un véritable atout touristico-commercial…

Les touristes de passage sont en effet invités à essayer toutes sortes de soins à base de plantes médicinales. Lavage de cheveux, bain de pieds, bain du corps, massage du cou, de la nuque et des épaules… Toutes les demandes seront exaucées...

"C’est tellement relaxant!... Les masseuses sont excellentes. Le bain de pieds inclut en effet un massage permettant de fluidifier les artères et les veines. On se sent vraiment mieux après", nous confie une visiteuse.

Outre les bains et les massages, les Dao proposent également aux touristes une multitude de plats traditionnels ayant des vertus thérapeutiques, comme nous l’indique Ly Thi Huê, une villageoise.

"Nous cuisinons avec des plantes médicinales. Même la pâte traditionnelle est teinte avec des feuilles. Nous préparons également un plat composé de riz gluant, de courgettes, de gingembre et de poulet, qui est très fortifiant pour les femmes qui viennent d’accoucher. Le gingembre est d’ailleurs fortement conseillé aux personnes ayant attrapé froid ou ayant les mains et les pieds froids. Quant à la viande de porc, elle peut être mijotée avec des tubercules, et des algues rouges. C’est excellent pour les personnes atteintes d’insuffisance rénale…", précise-t-elle.

Mai Liên, qui est une touriste, a profité à fond de cette expérience culinaro-thérapeutique.

"Je suis sous le charme de l’endroit... Les Dao nous ont présenté des plats à base de plantes, avec pour chacun, des explications qui tiennent en haleine", nous explique-t-elle.

Vu Van Tuyên, le directeur général de la société Travelogy, est, quant à lui, convaincu que Miên a un fort potentiel touristique…

"Je crois que c’est une destination particulièrement prometteuse pour le tourisme vietnamien en général, et le tourisme hanoïen en particulier. En effet, rares sont les endroits proches de Hanoï qui disposent de paysages aussi bucoliques. Nous avons de la montagne, et des forêts où les Dao, de génération en génération, ont cultivé les plantes médicinales qui ont fait leur notoriété. Ce que propose Miên, c’est une expérience touristique communautaire basée sur la vie des autochtones, qui est, à mon avis, absolument fascinant", constate-t-il.

Le district de Ba Vi peut donc être fier de son nouveau fleuron touristique, qui pourrait inspirer les autres minorités ethniques de la région hanoïenne.

