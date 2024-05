Ninh Binh dans le top 10 des merveilles du monde loin des foules

Photo : Duc Phuong/VNA/CVN

Dotée de nombreuses beautés naturelles uniques, Ninh Binh a régulièrement occupé les premières places dans les listes de nombreux sites Web touristiques internationaux prestigieux ces dernières années.

En 2020, la page tripstodiscover.com (États-Unis) a inclus Ninh Binh dans la liste des 14 destinations les plus attractives d'Asie. En 2022, le magazine Travel + Leisure (États-Unis) l'a classée parmi les 12 plus beaux lieux de tournage d'Asie.

En 2023, Ninh Binh a remporté les Traveler Review Awards, étant le seul représentant du Vietnam parmi les 10 destinations les plus accueillantes au monde. De plus, le magazine Forbes l'a désignée comme l'une des 23 destinations les plus intéressantes au monde. Cette année, Ninh Binh s'est classée 4e dans le "Top 10 des merveilles du monde loin des foules".

Selon le British Daily Mail du 8 avril, citant des experts : "Avec ses imposants pics calcaires, le paysage de Ninh Binh n'est pas moins impressionnant que la célèbre baie d'Ha Long, mais en général, cet endroit n'est pas trop fréquenté. Cette merveille n'a pas été beaucoup commercialisée, donc il y a encore peu de foule".

Les touristes viennent à Ninh Binh pour explorer une terre d'une beauté culturelle, historique et naturelle exceptionnelle. À deux heures au sud de Hanoï, Ninh Binh est bordée par la rivière Day et offre une variété de sites culturels (tels que mausolées, temples, sanctuaires, palais, pagodes) ainsi que des paysages agricoles paisibles. Il est donc préférable pour les touristes d'explorer cette région en vélo ou en bateau sur la rivière.

Idéalement, les touristes devraient visiter Ninh Binh en octobre ou novembre pour découvrir la beauté unique du paysage fluvial et des rizières dorées qui caractérisent la campagne de Ninh Binh.

Ninh Binh abrite également le pittoresque complexe paysager de Tràng An, classé au patrimoine culturel et naturel mondial. Depuis sa reconnaissance par l’UNESCO en 2014, le complexe de Tràng An est devenu une destination phare du tourisme, grâce à une gestion efficace du patrimoine et au développement touristique intégré, réalisé en collaboration avec les autorités locales et la population.

Les habitants jouent un rôle crucial dans la préservation et la gestion du patrimoine, garantissant ainsi sa durabilité et sa transmission aux générations futures.

Christian Manhart, ancien représentant de l’UNESCO au Vietnam, a salué l'approche adoptée par les autorités de Ninh Binh, en particulier la valorisation du rôle des habitants dans la préservation et la gestion du patrimoine.

Photo : Thùy Dung/VNA/CVN

Il a partagé : "Ninh Binh est l’une des localités pionnières dans l’édification d’un règlement complet concernant la gestion du patrimoine. Cette approche, qui implique la collaboration de l’État, des scientifiques, des entreprises et des habitants, est un exemple à suivre dans la région".

Réparti sur 12.000 ha, Ninh Binh est un lieu où la culture rencontre la magie, le mystère et la magnificence de la nature. La stratégie globale de développement touristique de Ninh Binh repose sur le tourisme vert et durable, impliquant la participation active des habitants, des entreprises et des autorités.

Pour atteindre cet objectif, Ninh Binh met en avant la sensibilisation de la population et des entreprises à la préservation et à la protection de l'environnement.

Hà Nam/CVN