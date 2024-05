Un mystérieux lac suspendu découvert à Phong Nha-Ke Bàng

Photo : VNA/CVN

Le lac a été découvert lors d’une expédition de la société de tourisme d’aventure Junglee Boss et annoncé par le directeur de la société Lê Luu Dung. Il est situé à environ un kilomètre de l’entrée de la grotte, dans l’une des cavernes les plus vierges de la région, située au cœur d’une zone strictement protégée du parc national.

Il a été découvert dans une zone d’environ 15 m plus haute que le principal bras de la rivière souterraine à l’intérieur de la grotte, donnant l’impression qu’il "flottait" sur la paroi de la grotte.

Entouré de colonnes de stalactites avec un système de rivière souterraine, le lac a une couleur vert émeraude transparente et a été provisoirement nommé lac Lo Lung (lac flottant) en raison de son emplacement unique.

La source de l’eau qui coule dans le lac n’a pas encore été déterminée, l’équipe d’explorateurs ayant également découvert un passage le long de la paroi de la grotte de Thung qui traverse le principal bras souterrain de la rivière.

Photo : Junglee Boss/CVN

Selon Lê Luu Dung, les membres de l’équipe n’ont pas pu déterminer la source d’eau du lac en raison du manque d’équipements de détection de profondeur nécessaires, mais ils prévoient de revenir pour d’autres études et explorations dans la région dans un avenir proche.

Le parc national de Phong Nha – Ke Bàng, qui s’étend sur plus de 123.000 ha, abrite de nombreux habitats terrestres et aquatiques, des forêts primaires et secondaires, des sites de régénération naturelle et des forêts tropicales denses. Il est également riche en grandes grottes, souvent spectaculaires et d’importance scientifique, notamment Son Doong, la plus grande grotte du monde.

La région a été inscrite à deux reprises au patrimoine naturel mondial, la première fois en juillet 2003, lorsque l’UNESCO a reconnu le parc pour sa valeur mondiale exceptionnelle en termes de géologie et de géomorphologie.

Douze ans plus tard, en juillet 2015, le parc a été à nouveau honoré, cette fois pour sa valeur exceptionnelle en termes de processus d’évolution et de développement des écosystèmes terrestres qui fournissent des habitats naturels significatifs pour la conservation de la biodiversité.

VNA/CVN