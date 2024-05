Inauguration du Centre d'information touristique du Vietnam en Inde

Photo : VNA/CVN

En conséquence, l’Inde est un partenaire stratégique et l’un des marchés les plus potentiels de la région sud-asiatique du Vietnam. La capacité du marché du transport aérien Vietnam-Inde a atteint 900.000 passagers en 2023, soit un triple par rapport à la même période en 2019.

L'ouverture du Centre d'information touristique du Vietnam en Inde aidera à développer le tourisme et contribuera au renforcement de la coopération multiforme entre les deux pays. L'objectif principal du centre est d'exploiter efficacement le marché touristique indien attirant ainsi un nombre croissant de touristes qui choisissent le Vietnam comme destination.

Les produits touristiques exceptionnels du Vietnam seront diffusés et introduits au centre, aidant ainsi les agences de voyages et les touristes à trouver et à choisir des destinations pour leurs voyages. C'est également un lieu de liaison entre les agences de voyages, les systèmes de restauration, les hôtels, les parcs d'attractions... du Vietnam avec des partenaires indiens.

Le même jour, Vietnam Airlines s'est associée à Vietravel, VinGroup, SunGroup et aux agences de voyages indiennes pour organiser la cérémonie de lancement de destinations du Vietnam à New Delhi. Les parties vont coopérer pour promouvoir le tourisme vietnamien et indien dans les deux pays, co-organiser des événements, des festivals et des salons du voyage pour exploiter efficacement les itinéraires aériens de Vietnam Airlines et les produits touristiques des agences.

Depuis le 15 mai 2024, Vietnam Airlines opère 4 vols/semaine (lundi, mercredi, vendredi, dimanche) pour les vols entre Hanoï et Delhi ; 3 vols/semaine (mardi, jeudi, samedi) entre Ho Chi Minh-Ville et Delhi en avion gros-porteur Airbus A350. -

VNA/CVN