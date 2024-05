Un spectacle de classe mondiale au Sun World Bà Nà Hills dévoilé

Dans la série de sept nouveaux spectacles lancés au Sun World Ba Na Hills, à Dà Nang (Centre) lors du festival d'été de cette année, le spectacle le plus curieux est "The Stellar". Pour la première fois, un spectacle artistique de classe mondiale aura lieu à Sun World Ba Na Hill, rassemblant les plus grands artistes mondiaux du cirque et de la magie, titulaires de prestigieux prix internationaux, ainsi que des metteurs en scène célèbres de l’industrie mondiale du divertissement.

Photo : CTV/CVN

Soigneusement mis en scène depuis le concept, le scénario, les accessoires jusqu'aux costumes, Stellar Show promet d'offrir une expérience multisensorielle aux visiteurs de Bà Nà en juin.

Un spectacle réunissant les plus grandes stars mondiales

Parmi les artistes figurent en bonne place des noms tels que le père et le fils Voronin : Maestro Voronin - connu sous le nom de "David Copperfield" du monde de la magie comique et Maxim Voronin - artiste de cirque, magicien, le "plus jeune" metteur en scène talentueux au monde, la star de la prestigieuse troupe du Cirque du Soleil, Lena Koehn.

De plus, ce spectacle spécial verra également la participation d’Anastasiia Popsulys, la plus grande contorsionniste d'Europe, une étoile montante de l'art circassien dans le monde entier ; Oleg Izossimov, maître de l'équilibre, détenteur de nombreux records du monde ; Olga Moreva - reine de la danse de la soie ou Crystal Ladies, stars jumelles qui ont fait sensation au programme The Ellen Show.

The Stellar - un spectacle de classe mondiale pour la première fois au Vietnam

Nguyên Bông Mai, directrice créative de la nouvelle série de spectacles à Sun World Bà Nà Hills a partagé : "L'inspiration pour créer un spectacle spécial comme "The Stellar Show" à Ba Na est la rare convergence des plus grandes stars mondiales du cirque, magie et marionnettes, sur la même scène. C'est une opportunité pour Sun World Bà Nà Hills d'offrir aux touristes des spectacles de classe mondiale dont les touristes voyageant à l'étranger n'auront peut-être pas l'occasion d'apprécier. De plus, cette +rencontre+ spéciale d'artistes internationaux est également une étape importante pour faire de Sun World Bà Nà Hills une scène internationale pour les artistes d'élite du monde et Dà Nang une destination pour la culture et l'art d'élite mondiale".

Le spectacle multi-expériences et multi-émotions

The Stellar est un spectacle "multisensoriel", proposant un voyage multi-expériences et multi-émotions avec une technologie de pointe uniquement disponible au cinéma 4D Giao Lô Mat Trang des Bà Nà Hills. Chaque spectateur se transformera en personnage participant à un voyage à travers la galaxie.

Situé au château Mat Trang, le cinéma 4D fera vivre aux visiteurs une expérience "multi-sensorielle"

Avec un nombre limité de moins de 300 invités par spectacle, The Stellar vise des expériences uniquement disponibles à Sun World Bà Nà Hills.

En plus du spectacle The Stellar, en cet été, les visiteurs du Bà Nà Hills auront l'occasion de profiter d'une série de spectacles spectaculaires tels que WOW Kingdom - le royaume des merveilleuses surprises ; Fairy Blossom - le plus grand spectacle avec près de 300 artistes, artistes de cirque, danseurs, ou Rainbow Show - un programme artistique spécial pour la communauté LGBT proposant des expériences de musique disco passionnante et de magnifiques costumes inspirés des films hollywoodiens.

Bà Nà Hills offre aux touristes venant à Dà Nang cet été un banquet de spectacles attrayants

De plus, la série de spectacles d'été aux Ba Na Hills offre également aux visiteurs un spectacle de défilé à l'atmosphère magique Busking Show - où les visiteurs interagiront avec des artistes à travers des spectacles de cirque, de cosplay, de magie et de chant ; la scène Soliste où les artistes servent le public à travers des performances solos, a laissé sa marque sur la carte mondiale des arts.

Photo : VNA/CVN

Cette année, Sun World Ba Na Hills continue à offrir un programme de promotion allant jusqu'à 40% aux touristes vietnamiens lorsqu'ils achètent des billets de téléphérique ou choisissent de faire l'expérience du combo téléphérique-déjeuner buffet.

Avec une politique tarifaire sans précédent, une série de spectacles de grande qualité se déroulant du matin au soir et un monde d'expériences attractives, Sun World Ba Na Hills continue d'affirmer sa position de capitale des festivals de premier plan et de faire de Dà Nang la destination la plus prisée du Centre cet été.

VNA/CVN