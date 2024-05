Saigontourist : promotions attrayantes au 2e trimestre

>> Retour sur la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2024

>> Coopération entre Saigontourist et Bên Tre

À Hô Chi Minh-Ville, l’hôtel 5 étoiles Rex Saigon offre des avantages aux clients réservant au moins cinq nuits consécutives et choisissant le forfait promotionnel “Long Séjour” sur le site www.rexhotelsaigon.com.

L’hôtel Grand Saigon propose un forfait Business à partir de 2.699 millions de dôngs/chambre simple/nuit, avec de nombreux services attractifs, notamment les frais de blanchisserie gratuits, un minibar, un déjeuner ou un dîner ou la prise en charge du retour vers l’aéroport.

Hébergement

Photo : Saigontourist/CVN

De son côté, le Majestic Saigon a lancé trois packages de produits, dont “Expérience hôtelière du patrimoine 5 étoiles” au prix de 4 millions de dôngs pour deux personnes.

Pendant ce temps, le Continental Saigon offre une réduction de 10% sur les chambres. L’hôtel Kim Dô propose des tarifs de chambre à partir de 1,4 million de dôngs.

L’hôtel Oscar Saigon applique les tarifs préférentiels suivants : 1,02 à 2,2 millions de dôngs pour une chambre simple et 1,14 à 4 millions de dôngs pour une chambre double.

Dans le Sud, l’hôtel Saigon - Vinh Long propose des tarifs allant de 950.000 dôngs à 1,95 million de dôngs/nuit.

Dans le Centre, le complexe Saigon - Ninh Chu offre un rabais de 50% sur ses chambres, à partir de seulement 1,2 million de dôngs/nuit.

Le Saigon - Phu Yên propose des chambres pour une personne à partir de 350.000 dôngs/nuit, des chambres pour deux personnes à partir de 450.000 dôngs/nuit.

L’hôtel Saigon - Ban Mê offre un forfait “Combo super économique” au prix de 1,15 million de dôngs pour deux personnes.

À Dà Nang, les prix des chambres de l’hôtel Saigontourane varient entre 450.000 et 900.000 dôngs pour une chambre simple et de 500.000 dôngs à un million de dôngs pour une chambre double.

Dans le Nord, l’hôtel Saigon - Phu Tho offre 50% de réduction sur les chambres Deluxe, 60% sur les chambres Suite et Executive Suite, respectivement à 960.000 dôngs /nuit, 1,8 million de dôngs/nuit et 2,4 millions de dôngs/nuit.

Restauration

À Hô Chi Minh-Ville, l’hôtel Grand Saigon propose des forfaits mariage à partir de 5,8 millions de dôngs/table, et des services de conférence complets à partir de seulement 399.000 dôngs/invité.

Le Majestic Saigon sert un buffet de fruits de mer au barbecue tous les samedis soirs au Sky bar pour 1,2 million de dôngs/adulte.

Photo : Saigontourist/CVN

Le Continental Saigon offre une réduction de 10% sur la location de salles de réunion avec déjeuner et une salle de mariage gratuite pour les réservations de mariage de plus de 30 tables.

Le Kim Dô sert des banquets de mariage à partir de 5 millions de dôngs/table avec une nuit gratuite à l’hôtel...

L’Oscar Saigon propose des prix spéciaux pour le dîner buffet avec fondue et fruits de mer grillés, au prix de 350.000 dôngs/adulte et 190.000 dôngs/enfant, valable les nuits du vendredi, samedi et dimanche.

Le Village touristique de Binh Quoi applique 30% de baisse sur toutes les boissons de 17h00 à 20h00 dans la zone touristique de Van Thanh ou Quan Xua - Binh Quoi 3. Les clients qui réservent 15 billets pour le buffet dans la zone touristique de Binh Quoi 1 en obtiennent un gratuit.

Salles de conférence

L’hôtel Dê Nhât offre une réduction de 20% sur la location de salles de conférence, de 60% sur la location d’écrans LED, de 10% à 50% sur les services culinaires, les salles de réunion et les mariages des membres des conseils d’administration, des associations professionnelles et des associations de tennis.

Dans le Sud, l’hôtel Saigon - Vinh Long offre une réduction de 10% sur les chambres et les salles de conférence.

Dans le Centre, le complexe Saigon - Ninh Chu lance un rabais de 20% sur les salles de réunion. Le Saigon - Phu Yên met à disposition une diminution de 5% sur le menu et de 10% sur la location de la salle de réunion. Le Saigon - Ban Mê propose des salles de réunion et de conférence préférentielles, au prix de seulement 2,5 à 6 millions de dôngs pour une demi-journée et de 3,5 à 9 millions pour une journée complète.

Dans le Nord, le Saigon - Phu Tho applique une réduction de 20% sur les salles de conférence ; et jusqu’à 50% lorsque les clients y commandent des repas. Enfin, le Saigon - Ha Long propose un programme de fêtes de fin d’année scolaire pour les étudiants à partir de 500.000 dôngs /personne.

Minh Thu/CVN