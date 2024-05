Nghê An vise à accueillir 5,5 millions de visiteurs en 2024

Ces derniers temps, Nghê An ne cessait de promouvoir la modernisation des infrastructures, de chercher à attirer des investissements pour développer de nouveaux produits et services touristiques, de renforcer la coopération dans le développement du tourisme à l'intérieur et à l'extérieur de la province ; d'améliorer l'efficacité de la publicité et de la promotion touristiques associées à la transformation numérique, etc.

Selon le directeur du Service provincial du tourisme, Nguyên Manh Cuong, le complexe de divertissement de Cua Hôi et le système de télécabines vers l'île de Hoa Ngu sont en cours et devraient être mis en service d'ici mai, devenant ainsi l'un des principaux centres de divertissement au Vietnam.

En outre, la planification détaillée de la construction du parc forestier de Binh Minh à Cua Lo a été approuvée, a déclaré Nguyên Manh Cuong, ajoutant que l'achèvement du tronçon de l'autoroute Nord-Sud traversant Nghê An a raccourci le temps de trajet entre Hanoï et Cua Lo, aidant à attirer davantage de visiteurs à Cua Lo.

Le vice-président du Comité populaire de Nghê An, Bùi Dinh Long, a déclaré que pour atteindre les objectifs de cette année, en plus de renforcer le développement des infrastructures et d'attirer les investissements dans le tourisme, la province rénoverait les activités de promotion du tourisme basées sur la transformation numérique, tout en accordant une plus grande attention à la formation des ressources humaines et au développement du tourisme MICE (de l'acronyme anglophone Meetings, Incentives, Conferences, Events).

En 2023, cette localité a accueilli plus de 8,3 millions de visiteurs, dont près de 5,3 millions avec nuitées, générant ainsi un chiffre d'affaires touristique de 7.800 milliards de dôngs.

Au premier trimestre 2024, Nghê An a attiré plus de deux millions de touristes, en hausse de 9% sur un an, dont 1,22 million de visiteurs avec nuitées, et a généré près de 2.100 milliards de dôngs de revenus.

