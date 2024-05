Dà Nang

Asia Park promet une programmation éclectique et festive cet été

Photo : VNA/CVN

Le spectacle intitulé "Symphonie de la rivière" sera une harmonie unique entre les sports extrêmes avec de la musique, des lumières, des danses aquatiques et des feux d’artifice. Il aura lieu à Asia Park à partir du 10 juin avec deux spectacles, le premier de 15 minutes à 17h00 et le deuxième de 25 minutes à 21h00.

De plus, les visiteurs peuvent également choisir un billet combiné comprenant un billet buffet et un billet «Symphonie de la rivière» pour vivre pleinement le voyage de divertissement à Asia Park.

Du 10 juin au 3 septembre 2024, les visiteurs peuvent prendre le forfait tout-en-un (comprenant un billet pour un spectacle nocturne, un billet pour le téléphérique de Bà Nà et un déjeuner buffet à Bà Nà.

Présenté à partir du 1er juin à Asia Park, le spectacle "Marionnettes vietnamiennes" emmènera les visiteurs à la découverte de la culture vietnamienne à travers des performances soigneusement mises en scène.

Combinant les valeurs traditionnelles de longue date des marionnettes vietnamiennes, en particulier des marionnettes sur l’eau, le spectacle promet d’être un événement culturel haut en couleur à Asia Park.

En plus d’une multitude de nouveaux spectacles, l’été à Asia Park sera rythmé par de nombreux jeux de divertissement en salle et en plein air.

S’étendant sur une superficie totale de 868.694 m² sur la rive ouest de la rivière Hàn, Asia Park allie une série de caractéristiques uniques et inédites des modèles de divertissement du monde et une touche omniprésente de la culture orientale.

Asia Park comprend trois zones principales : un parc extérieur moderne, un parc culturel composé de mini-œuvres architecturales et d’œuvres d’art symbolisant dix pays asiatiques, et la Roue du Soleil solaire - un mélange d’ancien et de nouveau.

Asia Park propose une série de jeux uniques au Vietnam. Les jeux préférés les plus appréciés incluent les montagnes russes, la tour en chute libre et le toboggan à grande vitesse…

VNA/CVN