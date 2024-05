Le Vietnam organise des activités de promotion du tourisme en Australie

Photo : VNA/CVN

Ce programme comprenait deux activités principales : l’une visant à présenter le tourisme au Vietnam, à Hô Chi Minh-Ville en particulier, sous forme de B2C, et l’autre sous forme de rencontre entre entreprises touristiques de Hô Chi Minh-Ville et de l'État de Nouvelle-Galles du Sud (B2B).

Au cours des deux jours de l'événement, plus de 2.500 visiteurs ont visité les plus de 25 stands présentant des produits et services touristiques typiques, et découvert un espace culturel vietnamien. Ils ont pu modeler des to he (figurines en pâte de riz), peindre des chapeaux coniques, assister à des spectacles de peinture sur soie et à des défilés d'ao dài (tunique fendue traditionnelle des Vietnamiennes)…

La délégation de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, composée d’une trentaine de représentants de compagnies aériennes, d'agences de voyage, d'hôtels..., est dirigée par Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service municipal du tourisme.

Après Sydney, ce programme de promotion touristique se déroulera le 17 mai à Melbourne.

VNA/CVN