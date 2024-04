Coopération entre Saigontourist et Bên Tre

>> Saigontourist : une fête gastronomique qui met l’eau à la bouche

>> Des plats délicieux à la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2024

>> TUAN: Fête de Saigontourist : Top 10 des plats incontournables

>> Retour sur la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2024

La cérémonie de signature a vu la participation des représentants de l’Association des journalistes du Vietnam, des autorités des comités et services provinciaux ainsi que de représentants d’agences de voyage de la province de Bên Tre et de Saigontourist.

“L’accord vise à promouvoir la coopération dans les investissements, le développement de produits et services touristiques, à renforcer le marketing, l’organisation d’événements, la formation des ressources humaines et le soutien à l’industrie du tourisme, pour en faire un secteur économique clé du développement socio-économique de la province”, a déclaré Pham Huy Binh, président du Conseil des membres de Saigontourist. “La convention sera une opportunité pour Saigontourist de développer ses activités à Bên Tre, au service aussi bien des touristes nationaux, internationaux que locaux”, a-t-il ajouté.

En vertu de ce texte, les deux parties se coordonneront pour mettre en œuvre des activités de conseil et de coopération afin d’élaborer des plans à long, moyen et court termes, dans la création de nouveaux produits et services touristiques, dans des activités de promotion. Ils coopèreront pour organiser des festivals touristiques, culturels et culinaires, en plus de la formation des ressources humaines.

Photo : Saigontourist/CVN

Ouverture de nouveaux circuits

En échange, Saigontourist conseillera dans l’élaboration de nouveaux produits et services touristiques, qui relient les localités de la province. Le groupe a chargé le voyagiste Saigontourist Travel de renforcer les échanges et la coopération avec les unités et les partenaires de la province pour développer de nouveaux produits, circuits et itinéraires touristiques à Bên Tre.

Dans le domaine de la formation, le groupe a chargé le Collège hôtelier de Saigontourist et ses unités membres de travailler avec les écoles et centres de la province pour favoriser la formation touristique, créer les conditions permettant aux étudiants de participer à des stages et prioriser le recrutement de ressources humaines répondant aux besoins de Saigontourist.

Il se coordonnera également avec Bên Tre dans les activités de promotion et de communication touristiques, en matière d’organisation de festivals touristiques, d’événements culturels et culinaires dans et hors du pays.

Photo : VNA/CVN

“La signature de l’accord de coopération stratégique entre le Comité populaire de Bên Tre et Saigontourist constituera une base solide pour exploiter les réalisations déjà obtenues ces dernières années. Il s’agit d’une étape importante pour soutenir la filière touristique de la province et en même temps le développement du groupe sur ce marché”, a souligné Nguyên Thi Bé Muoi, vice-présidente du Comité populaire provincial.

Au cours de la période de coopération 2024-2029, la province créera des conditions favorables permettant à Saigontourist de rechercher, d’investir et de créer de nouveaux produits, programmes et services touristiques. Elle le soutiendra dans l’organisation et la mise en œuvre d’activités touristiques et de projets à Bên Tre.

Truong Giang/CVN