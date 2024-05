Saigontourist : promotions attrayantes dans des palaces 5 étoiles

Rex Saigon

141 rue Nguyên Huê

Tél.: (+84-28) 38 29 21 85

Situé au cœur de la ville, dans la rue piétonne Nguyên Huê, l’hôtel Rex Saigon, avec plus de 90 ans d’histoire, offre 286 chambres, cinq restaurants et bars. De plus, son système moderne comprend huit salles de conférences équipées, deux salles événementielles, des espaces commerciaux, deux piscines, un court de tennis et des installations de bien-être de premier ordre.

L’hôtel est fier d’être un établissement 5 étoiles géré par des Vietnamiens, offrant aux touristes nationaux et étrangers des produits et services imprégnés de l’identité vietnamienne, avec dévouement et hospitalité.

Les clients, qui réservent un séjour minimum de cinq nuits et choisissent le forfait promotionnel “Long séjour” via le site rexhotelsaigon.com, bénéficieront d’un transfert gratuit depuis/vers l’aéroport, d’une réduction de 15% dans les restaurants du Rex Saigon (valable sur le menu à la carte) et de 30% sur les services de blanchisserie.

Le cocktail Combo Mojito (incluant fruit du dragon, fruit de la passion et gingembre) est disponible au prix de 319.000 dôngs par combo. Vous pouvez le trouver au restaurant du 5e étage, ouvert tous les jours de 10h00 à 22h00 du 1er avril au 30 juin.

Ce programme n’est pas cumulable avec d’autres promotions et n’est pas valable les jours fériés.

Photo : Saigontourist/CVN

Grand Saigon

8 rue Dông Khoi

Tél.: (+84-28) 39 15 55 55

L’hôtel Grand Saigon propose des hébergements spacieux dans le 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, à quelques pas de la rivière Saigon et de l’Opéra municipal, et à seulement 10 minutes en voiture de nombreuses attractions célèbres de la ville. Ses chambres luxueuses sont décorées dans un style français classique, avec des lits et meubles de haute qualité.

Pour les séjours d’affaires, les tarifs commencent à partir de 2.699.000 dôngs par chambre simple et par nuit, offrant de nombreux services attractifs tels que blanchisserie, minibar, et un déjeuner (ou dîner) inclus, ainsi que la prise en charge à l’aéroport.

Les forfaits conférence débutent à partir de 399.000 dôngs par personne (pour le matin ou l’après-midi), incluant une pause thé et des équipements modernes.

Pour les fêtes personnelles et d’entreprise, les tarifs commencent à partir de 580.000 dôngs par personne, et incluent des boissons gazeuses, de l’eau minérale, un service de karaoké, ainsi qu’un écran LED pour les groupes de 50 personnes ; de plus, une réduction de 20% est offerte sur la bière pendant deux heures et demie.

Pour les cérémonies de mariage, les tarifs débutent à partir de seulement 5.800.000 dôngs par table, comprenant des services complémentaires tels que des boissons gazeuses, une décoration de fleurs fraîches, un écran LED.

Majestic Saigon

1 rue Dông Khoi

Tél. : (+84-28) 38 29 55 17

Le Majestic Saigon offre une vue panoramique sur la rivière Saigon. Son style architectural se distingue par des colonnes et des dômes luxueux et classiques de style français. De plus, son luxe se traduit également par le confort de ses installations et la qualité de son service.

L’hôtel offre des forfaits promotionnels attrayants, notamment l’”Expérience hôtelière patrimoniale 5 étoiles” : une nuit dans la chambre Colonial City Deluxe pour deux personnes, avec petit déjeuner buffet pour deux personnes au tarif de 4.000.000 dôngs/nuit, et un aller simple gratuit depuis ou vers l’aéroport. Un lit supplémentaire est facturé 1.200.000 dôngs/nuit.

Photo : Saigontourist/CVN

Pour l’événement “Été d’entreprise”, il propose différentes options de chambre avec des tarifs attractifs. La chambre Colonial City/Piscine Deluxe est disponible au tarif de 3.500.000 dôngs/nuit, la chambre Colonial River Deluxe de 4.000.000 dôngs/nuit. Ces tarifs incluent le petit-déjeuner buffet pour deux personnes, ainsi que des avantages supplémentaires tels que la blanchisserie gratuite pour les réservations de deux nuits ou plus, et la prise en charge ou un retour simple à l’aéroport pour des réservations de cinq nuits ou plus.

Les gourmets peuvent profiter d’un buffet de fruits de mer au Sky Bar tous les samedis soirs pour 1.200.000 dôngs par adulte. Ce buffet comprend des boissons sans alcool, de l’eau minérale, de la bière et du vin français haut de gamme tout au long de la soirée.

De plus, une soirée barbecue est organisée exclusivement en semaine (sauf le samedi) au tarif de 1.200.000 dôngs par adulte. Ce forfait comprend un buffet de barbecue, des boissons non alcoolisées, de l’eau minérale et de la bière pendant toute la soirée, ainsi qu’un karaoké gratuit de deux heures, des décorations de table de fête et des ballons, et une bouteille de vin mousseux offerte. Cette offre est disponible pour les groupes de plus de 30 personnes.

Truong Giang/CVN